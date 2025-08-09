Torreón UJED IMSS Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex

Director de Obras Públicas de Torreón se pronuncia sobre el video con vecinos de Villa Florida

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho admite enojo, pero niega insultos y golpes durante reunión con vecinos de Villa Florida por obras del Paso Vial

MA. ELENA HOLGUÍN

El director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho reconoció que sí se enfadó, como muestra el video que circula en redes sociales de una discusión con representantes de los vecinos de Villa Florida, pero aseguró que no insultó ni tiró un puñetazo al abogado y dirigente del Movimiento Social por la Tierra, Luis Manuel De la Cruz.

El funcionario municipal detalló lo que ocurrió durante esa reunión y dio su versión de los hechos, que ocurrieron el pasado 15 de julio en el Edificio Coahuila, donde se citó a los inconformes por la obra de ampliación del Paso Vial Villa Florida.

Refirió que fue dicha persona quien en el diálogo, comenzó a insultar al alcalde Román Alberto Cepeda, a lo que el director le pidió que midiera sus palabras mientras permanecía sentado y el representante de los colonos se puso de pie.

Como De la Cruz seguía repitiendo los insultos, Von Bertrab se levantó y le insistió en que dejara de hablar de ese modo o la junta se acabaría.




“Es cuando me pongo de pie. Sí estaba enfadado, pero nunca insulté ni tiré un puñetazo; si repito que ‘tú te levantaste primero’ es porque quien sí estaba agrediendo era el abogado, era él quien estaba grosero insultando al alcalde y diciendo que porqué no daba la cara”, dijo el director de Obras Públicas.




El funcionario reconoció que la contraparte, es decir, los representantes ni los vecinos de Villa Florida tampoco agredieron ni manotearon, al señalar que solamente fue una discusión y que el momento que circula en el video fue lo más grave o punto más álgido de la discusión, pues tampoco hubo otras situaciones que pasaran a mayores “ni mentadas”.


Von Bertrab Saracho rechazó también que se les haya dado a entender que el Municipio ya tiene ganado el amparo, pues sostuvo que él se refería a la suspensión provisional, que no les fue concedida y que gracias a esto las obras de la segunda etapa han podido avanzar sin problema.


“Yo les puse como ejemplo el caso del Corredor Matamoros, donde los inconformes sí obtuvieron la suspensión provisional y por ese motivo suspendimos las obras tres meses” en el caso de Villa Florida no se las dieron, pero aún falta la suspensión definitiva, cuya audiencia constitucional será en el transcurso de la próxima semana.


El director de Obras Públicas declaró también que “yo lo volvería hacer si vuelven a agredir al alcalde. Mi enojo y molestia fue hacia el abogado, nunca a los vecinos de Villa Florida, con quienes al contrario y al final con varios de ellos en lo particular les pedí una disculpa por la actitud del abogado”.


Dijo que en esa ocasión fueron a la junta más de 50 personas, de las cuales 30 no estaban enteradas y se les citó de última hora, mientras que otras 10 no eran vecinas de la colonia, sino que fueron en apoyo a Abundio Ramírez “y estuve de acuerdo en que estuvieran en la junta, porque no se está ocultando nada”.



Escrito en: Paso Vial Villa Florida Obras públicas Torreón

               


