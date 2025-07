Diputados locales debaten sobre el proyecto de Drenaje Pluvial en Torreón

En Torreón no llueve mucho, pero cada vez que lo hace, las calles se convierten en ríos de agua que dejan tras de sí desastre y una estela de enojo entre los más afectados. Lluvia tras lluvia, la ciudadanía se cuestiona sobre el prioritario proyecto del Drenaje Pluvial.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó la fecha de inicio de etapa de inversión para la construcción del Sistema Integral de Drenaje Pluvial de Torreón a marzo de 2026, lo que implicaría un nuevo retraso en la atención de una de las necesidades primordiales de infraestructura en la ciudad, según informó esta casa editora en la edición de este 9 de julio de 2025.

En entrevista con El Siglo de Torreón, los diputados Gerardo Aguado (PAN), Antonio Attolini Murra (Morena) y Felipe González (PRI) expusieron el panorama actual de este proyecto que beneficiaría a 380 mil habitantes.

¿Cuál es el estatus del Drenaje Pluvial en Torreón?

El proyecto en mención, una iniciativa encabezada por el Fomento Económico de La Laguna (Fomec), registrado con clave de cartera número 23116B000002 ante la SHCP desde 2023, está planteado para ejecutarse en tres etapas, una por año, de 2026 a 2028; con una inversión total de mil 859 millones 178 mil 165 pesos.

Durante su intervención, el diputado Felipe González destacó la mesa de trabajo coordinada por la diputada federal Verónica Martínez García, con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), representantes de la iniciativa privada y autoridades municipales y estatales en días recientes, con la necesidad de resolver este problema de años, en el que aunque sean pocas las lluvias se registran grandes afectaciones.

El proyecto consta de una serie de 17 obras independientes pero complementarias que integrarán el sistema de drenaje pluvial para la zona sur oriente de la ciudad.

Destacó que el proyecto de inversión se compone de cuatro ejes en los que se considera la factibilidad económica, legal, ambiental y técnica. De las cuales solo la factibilidad económica y técnica se encuentran al 100%.

“La factibilidad legal está al 95% porque el cruce de estos proyectos conllevan con algunas áreas de particulares, que es lo que está ese 5% pendiente. Y la factibilidad ambiental, que también está el 5% pendiente por el tema de algunos estudios que están por ejercerse”, explicó el legislador priísta.

Sin embargo, Oscar Pimentel, secretario de gobierno de Coahuila declaró que se necesitan 10 millones de pesos para estudios faltantes del drenaje pluvial en Torreón.

Por lo que el diputado panista Gerardo Aguado señaló que “si bien, es cierto, que desde el Presupuesto de Egresos 2022, se ha etiquetado recurso, al menos para garantizar la primera parte de la obra de drenaje pluvial, no se ha podido capitalizar. Los municipios no han podido recibir ese recurso particularmente de la Conagua, ¿por qué? No lo sé, ha faltado información al respecto”.

Hizo hincapié en que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 a 2024 hubo un decremento de hasta el 50% del presupuesto para implementar obras de infraestructura hidráulica y drenaje pluvial. Y que se eliminó el presupuesto del FONDEN para mitigar los efectos de las lluvias en donde se presenta esta problemática.

“Aparentemente se va a aplicar este recurso a partir de 2026 para que sea una obra que termine en 2028, que esperemos que por fin se capitalice para el beneficio de todas y todos”, señaló el legislador panista.

¿Qué se debe hacer para gestionar los recursos para el drenaje pluvial de Torreón?

Sin embargo, el diputado morenista Antonio Attolini Murra, aclaró que aunque “un proyecto esté escrito en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, como en efecto se ha señalado que está desde 2022, no genera ningún tipo de obligación presupuestal por parte de ente público alguno frente al municipio de Torreón”.

Además, señaló que este proyecto, que se presentó para la cartera de inversión 2023 tiene lineamientos que exigen ciertas factibilidades que deben ser acreditadas. Señaló que la factibilidad legal que falta de resolver se mantiene al 95% desde 2023.

Attolini explicó que Conagua no puede dar acreditación al proyecto sin la factibilidad legal, que corresponde al Ayuntamiento de Torreón, y sin la factibilidad ambiental, que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“El problema es que esto viene desde mucho tiempo atrás, y no es un compromiso constante. No es algo que el alcalde ni su administración hayan tenido”, opinó Attolini, pese a reconocer el viaje del alcalde Román Cepeda a Bruselas en 2023, en la Convención Metrópoli ONU-Hábitat, donde el proyecto fue finalista.

El diputado morenista cuestionó por qué la actualización de la factibilidad legal y ambiental no se han modificado desde 2023.

“El 95% de factibilidad existe desde 2023. No se corrigió en 2024, y no se ha corregido en 2025… Este proyecto se ha estado pudriendo en un cajón oculto del ayuntamiento, Semarnat y Conagua”, acusó el legislador morenista.

¿Cuál fue el compromiso de los diputados?

Si en algo coincidieron los legisladores, es que este es un proyecto en el que podrán todos sus esfuerzos a tener un mejor Torreón.

Por ello, González se comprometió a seguir trabajando “con voluntad, no solamente política, con acciones, con resultados que se vea transformado en este gran sueño, que cuando veamos la lluvia veamos bendiciones, no preocupaciones”.

Mientras que el legislador Aguado, continuará visibilizando el proyecto, etapa tras etapa con información clara y concisa, así como a reformar las leyes para que Torreón pueda seguir creciendo como una ciudad sustentable.

Finalmente, el diputado Attolini reiteró su compromiso de continuar luchando por el bienestar de Torreón, e invitó a la diputada federal Verónica Martínez, a los diputados federales Guillermo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, así como a Felipe González y Gerardo Aguado a presentarse en la subsecretaría de Regulación Ambiental de la Semarnat para que presenten los documentos que el Ayuntamiento de Torreón tiene que procesar para liberar la manifestación de impacto ambiental que es un requisito que exige el proyecto del drenaje pluvial.

“Yo los voy a invitar, porque yo tengo claridad de que el proyecto tiene que ir hacia esa oficina. Quiero saber si ustedes, en la medida de su disposición y ahora sí de trabajar en unidad y sin grilla, se tragan sus palabras y van al Gobierno Federal de rodillas a suplicar, por favor, que lo más pronto posible saquen este proyecto porque le cuesta la vida a la gente de la ciudad y la parte más pobre de la ciudad, que es el Poniente”, concluyó Attolini.

