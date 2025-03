Diputado Felipe González Mirando pide no politizar tema de riña en Torreón

Tras la riña que se registró el fin de semana en la que sí vieron involucrados funcionarios del Ayuntamiento de Torreón, el diputado Felipe Eduardo González Miranda, condenó cualquier acto de violencia hacia una mujer, además no darle tinte político al tema.

Bajo este contexto, el legislador priista, recordó que ya hay una investigación al respecto, y en ese sentido, cualquier declaración debe de tener el debido respeto.

Lamentó cualquier acción de violencia, además que siempre se condenará todo tipo de violencia que se genere, y por supuesto con mayor gravedad siempre hacia una mujer, por lo que en ese sentido que las autoridades hagan la investigación y la tarea correspondiente para deslindar cualquier responsabilidad que alguien así lo tenga.

“Eso es por un lado, en otro sentido, hay quienes utilizan las encomiendas que tenemos legislativas o de cualquier otra trinchera para subirse a hacer protagonismo de un acto que como te menciono, debemos de mantener con mucho respeto, sobre todo porque no vamos a permitir nunca que haya violencia, y sobre todo contra ninguna mujer, en ese sentido creo que debemos de ser muy respetuosos. No estoy a favor de quienes se suben a aprovechar este tipo de acciones que todos lamentamos, para utilizarlas a favor, pero bueno, entendemos de quienes vienen de una formación siempre critica, una formación siempre estridente donde nunca ha habido una formación de propuestas y lo único en lo que se pueden montar son en las descalificaciones en los agravios”, señaló.

Añadió que hay temas muy importantes a nivel nacional, tal es el caso del desafortunado descubrimiento de posibles restos humanos.

“El país como vive en cada una de las fronteras de los estados, una violencia extrema, vemos el caso de lo que ocurrió hace unos días en Zacatecas y sin embargo, esas acciones no veo que los diputados de Morena, específicamente el compañero Antonio Attolini la señale, creo que está muy enfocado únicamente a la estridencia contra Torreón, no veo que tenga propuestas, acciones, y lo más lamentable, es que hacia sus mismos compañeros de su propio partido, que si andan trabajando, también los critica y pues bueno, desde la trinchera del no hacer nada más que criticar, el todo aquel que si haga algo bueno se ponga a trabajar, pues lo más fácil es denostar, tenemos que ser muy respetuosos”, afirmó.

Reiteró que el caso de Torreón, no se debe dejar pasar, se tienen que tomar las acciones.

Indicó que hoy Coahuila tiene un sistema judicial fuerte, con un alto índice de delitos que se consignan, por lo que está seguro de que se deslindaran las responsabilidades a quien tengan que así hacerlo.

“Seamos conciertes, seamos serios en el tema, y no nos montemos en el protagonismo estridente que se están montando actores políticos porque lo ensucian, hay que respetar a las familias, a las mujeres, a todos los que se vieron involucrados, y en el caso personal, lo que yo tengo a la vista, los videos y la información que yo he visto, es muy subjetiva, habrá que analizarla, y que quienes son las autoridades competentes hagan su trabajo, no nosotros, es un tema que no nos corresponde, pero por supuesto, siempre estaremos para servir, cuidar y estar siempre con la ciudadanía, sin embargo, no subirnos a un tema político ni darle el tinte político que se le quiere dar en los últimos días”, precisó.