Diputado defiende la Reforma al Infonavit y responde al PAN

Tras la manifestación que realizó el Partido de Acción Nacional (PAN) en contra de la Reforma al Infonavit, el diputado Alberto Hurtado Vera, sostuvo que es mentira que el gobierno federal vaya a disponer del dinero de los trabajadores.

“Algunos panistas andan calentando temas efímeros como el diputado Gerardo Aguado que anda con lo del Infonavit. Que le queda a esa pequeña sucursal, a ese partido local que se llama PAN, son llamaradas de petate”, comentó el legislador morenista.

Explicó que los ahorros de los derechohabientes están garantizados, por lo que es una mentira que el gobierno vaya a disponer del dinero de los trabajadores.

Añadió que por el contrario, se está buscando que el gobierno federal a través de un convenio, se acelere la regularización de terrenos que se encuentran sin regularizar, y los que están ya en proceso se terminen para poder empezar con la construcción de casas.

“Es bien importante mencionar que la ruta y el esquema de la presidenta Claudia Sheinbaum está buscando que haya crédito para los mismos derechohabientes y no derechohabientes para garantizar una vivienda a todas las familias, en este caso coahuilenses, en esa particularidad nosotros apoyamos esta reforma”, expuso.

Asimismo, manifestó que: “No se vale que los cuatro panistas que quedan en Coahuila, con el debido respeto a Elisa, ella si mis respetos, es una mujer trabajadora, los demás andan haciendo grilla de un tema que no es así”, señaló.

Subrayó que la realidad es que el dinero de los trabajadores es de los trabajadores, es un recurso tripartito entre patrones, gobierno y empresas.

“Entonces yo creo que nada más quieren llamar la atención porque ya se les acabó la agenda, el PAN prácticamente ya no existe, es una pequeña sucursal que está al norte de la ciudad, alejado de las causas justas”, precisó.

Respecto a las críticas de que el titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza es agrónomo, dijo que será el mismo titular el que tendrá que responder.

“La realidad es que yo no lo nombré, yo lo que puedo decir es que no se ocupa de repente tener ciertas carreras para ocupar cargos, evidentemente la experiencia si, no sé qué experiencia tenga nuestro actual titular en Infonavit, tampoco me he metido a fondo como está Pemex”, concluyó.