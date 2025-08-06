Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

DIF San Pedro llama a inscribirse a programa alimentario para mujeres embarazadas

MARY VÁZQUEZ

El DIF San Pedro tiene espacios disponibles en el programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días, dirigido a mujeres embarazadas del municipio.

Este apoyo forma parte de las acciones para mejorar la nutrición materno-infantil durante las etapas más importantes del desarrollo del bebé.

La directora del DIF; Rocío Alejandra Sifuentes Wong, dijo que el programa tiene como objetivo contribuir a un estado nutricional adecuado de las niñas y los niños en sus primeros 1,000 días, a través de la entrega de raciones alimenticias o dotaciones nutritivas, fomentando la educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo.

Las interesadas deberán presentar dos copias de; acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio, ultimo ultrasonido e INE

Las solicitudes se estarán recibiendo en las oficinas del DIF Municipal de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.


               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2404478

      


