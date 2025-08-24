DIF Coahuila lleva sillas cama y apoyos a Hospitales Generales

Con el propósito de fortalecer la atención a las familias que acompañan a sus pacientes en los hospitales, el DIF Coahuila llevó a cabo la entrega de sillas cama, además de material higiénico y suplementos alimenticios, al Hospital General de Saltillo.

Esta acción forma parte de los recursos recaudados en el evento Juego con Causa 2025, realizado en marzo, con la participación de los equipos de béisbol Algodoneros de Unión Laguna y Saraperos de Saltillo, que tuvo como meta generar fondos destinados al sector salud.

Gracias a esta iniciativa y al respaldo de la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno, se han entregado a la fecha 105 sillas cama los hospitales de Torreón, Monclova y Saltillo.

La presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este esfuerzo refleja el compromiso de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas por trabajar de manera cercana y solidaria en beneficio de las familias coahuilenses.

“Nuestro objetivo es brindar dignidad y comodidad a quienes acompañan a sus seres queridos en los hospitales. Las sillas cama son un apoyo humano y tangible que representa empatía y solidaridad. Este logro no hubiera sido posible sin la suma de voluntades de la sociedad civil, la iniciativa privada y nuestros equipos de beisbol, que con gran generosidad hicieron suyo este proyecto”, destacó.

Durante la entrega estuvieron presentes Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Raúl Rodríguez Sánchez, subsecretario de Atención en Salud; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila; Juan Martín de León Montelongo, director del Hospital General de Saltillo; y Diego Montemayor, representante del Club Saraperos de Saltillo.

Salinas Valdés reiteró que, bajo la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila continuará impulsando proyectos que fortalezcan la atención médica y social en la entidad, trabajando siempre de la mano con la ciudadanía y el sector privado.