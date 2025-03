"Democracia no es lo mismo que una dictadura de mayoría".

Yuval Noah Harari

No es por error o distracción, sino parte de una campaña de propaganda. Este 23 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en Hidalgo: "A mí me gusta decirlo porque es la verdad, que este 1ro de junio vamos a demostrar que México es el país más democrático de todo el mundo, porque no solamente vamos a elegir presidente, gobernadores, diputados, senadores, sino también a todo el poder judicial". El 15 de marzo en Las Margaritas, Chiapas, afirmó: "Ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque, por primera vez, todo el poder judicial va a ser elegido por el pueblo de México". El 29 de diciembre de 2024, en Panoxtla, Tlaxcala, declaró: "Pues ahora se va a elegir democráticamente a juezas, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la Tierra".

Quienes se dedican a analizar los sistemas democráticos del mundo tienen otros datos. El Índice de Democracia de 2024 de la Unidad de Inteligencia de The Economist considera a Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia y Suiza como los países más democráticos. México aparece en el lugar 84, pero ya no como país democrático, sino como un "régimen híbrido". El ranking de calidad de la democracia de la Universidad de Wurzburgo de Alemania coloca a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania en los primeros lugares; México está en la posición 90, también como régimen híbrido.

"Una idea falsa muy común -escribe el historiador y filósofo Yuval Noah Harari en su nuevo libro Nexus-es que en una democracia todo se decide por un voto mayoritario. De hecho, en una democracia tan poco como sea posible se decide centralmente, y solo las relativamente pocas decisiones que se deben hacer centralmente deben reflejar la voluntad de la mayoría". Según Harari, "otra característica de las democracias es que presuponen que todo el mundo es falible". Por eso, como lo estableció James Madison, uno de los fundadores de la democracia en Estados Unidos, es importante separar "las ramas del ejecutivo, el legislativo y el judicial".

Para Harari, "el método más común que usan los gobernantes autoritarios para socavar la democracia es atacar sus mecanismos de autocorrección., empezando por los tribunales y los medios de comunicación". Los autoritarios no eliminan las elecciones, sino que las mantienen como forma de mostrar su supuesta legitimidad. "Democracia no significa tener un gobierno mayoritario. Democracia es un sistema que garantiza a cada uno libertades que ni siquiera la mayoría puede eliminar".

La concentración de poder en el gobierno es la negación misma de la democracia, pero es lo que han hecho López Obrador y Claudia Sheinbaum. La democracia no es perfecta, pero como la economía de mercado y la ciencia tiene la virtud de poder corregir sus propios errores. El sistema de contrapesos es fundamental para la democracia, pero la 4T lo está destruyendo.

Los sistemas autoritarios sostienen que el gobernante es infalible y que no necesita contrapesos porque representa la voluntad del pueblo. "Una de las paradojas recurrentes del populismo -escribe Harari-es que empieza por advertirnos que todas las élites humanas están motivadas por una peligrosa hambre de poder, pero con frecuencia termina por confiar todo el poder a un solo y ambicioso humano".

Concentrar todo el poder en una persona no nos hace más democráticos. Para ser realmente democráticos necesitamos jueces, instituciones de transparencia, autoridades ambientales, reguladores independientes. Lejos de ser el país más democrático sobre la faz de la Tierra, somos una nación cuya democracia está siendo debilitada por un gobierno con aspiraciones autoritarias.

RANCHO

Omar García Harfuch ha confirmado que el rancho Izaguirre lo usaba el Cartel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento donde se torturaba y mataba a quienes se resistían. ¿Dónde están los portavoces del régimen que lo negaban?