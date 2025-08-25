Coahuila AHMSA Seguridad Pública Monclova Congreso de Coahuila Coahuila

Dialogan ganaderos con Fiscalía por robos en ranchos de la Región Centro

SERGIO RODRÍGUEZ

Productores ganaderos de Castaños sostuvieron un encuentro con autoridades de la Fiscalía General del Estado y mandos policiales para abordar el problema persistente del robo de ganado. Arturo Valdés Pérez, ex presidente de la Asociación Ganadera Local, destacó que ya se han registrado detenciones y seguimientos, lo cual ha generado mayor confianza entre los productores.

El ex dirigente reconoció que por mucho tiempo los ganaderos mostraron apatía para denunciar debido a la falta de resultados. Sin embargo, subrayó que en la actualidad comienzan a observarse acciones concretas que han derivado en aseguramientos y procesos legales contra responsables de abigeato. “Lo importante es que los pequeños propietarios y ganaderos interpongan las denuncias, porque solo así se puede dar continuidad a los casos”, enfatizó.

Valdés Pérez sostuvo que existe una coordinación efectiva entre la Fiscalía, el delegado regional y las corporaciones policiales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en los ranchos. Destacó que la unidad de criterios entre autoridades ha sido un factor decisivo para reducir los índices de sustracción de ganado en comunidades rurales de la región.

Piden mayor confianza en la denuncia

El ex presidente de la asociación explicó que el objetivo de la reunión fue brindar certeza a los productores, con el fin de que pierdan el temor y la desconfianza al presentar sus denuncias. Señaló que sin la participación de los afectados es imposible sostener un combate firme contra este delito que afecta la economía de las familias del campo.

Asimismo, indicó que las acciones emprendidas por las corporaciones han provocado un efecto inhibidor entre quienes cometen abigeato, ya que las detenciones recientes representan un mensaje claro de que habrá consecuencias legales. “Cuando hay acciones y detenciones, el ladrón se inhibe, pero no debemos quedarnos ahí, sino dar seguimiento constante a rondines, brechas, caminos y carreteras”, apuntó.


Valdés Pérez reiteró que los ganaderos esperan que este nuevo esquema de coordinación se mantenga firme y permanente, de modo que no solo se atienda la coyuntura actual, sino que se consolide una política sostenida contra el robo de ganado en toda la Región Centro.


               
               


               

               
               

               
               
               
