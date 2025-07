Diagnostican a más de 11 mil personas con diabetes en Coahuila

En Coahuila, este año se han diagnosticado a 11 mil 775 personas con diabetes, “la enemiga silenciosa” que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce. Es una enfermedad que no respeta género, edad ni estatus social y la causa principal, son los malos hábitos alimenticios llenos de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio, sumados al sedentarismo, la obesidad y el factor genético.

En los casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles, con corte al 28 de junio de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), ha registrado 11 mil 719 casos nuevos en Coahuila de diabetes mellitus tipo 2, de los cuales, 6 mil 652 corresponden a mujeres y 5 mil 067 a hombres. Este tipo de diabetes es el más común y sucede cuando el cuerpo es incapaz de producir insulina y se acumula la glucosa en la sangre; representa la mayoría de los casos y se manifiesta generalmente en adultos, muchas veces con obesidad o hipertensión.

También se contabilizaron 56 casos nuevos de diabetes mellitus tipo 1, entre ellos, 28 mujeres y 28 hombres. Suele aparecer con mayor frecuencia en la juventud, afectando directamente al páncreas al producir poca o nada de insulina.

De enero al 29 de junio pero de 2024, Coahuila acumuló 11 mil 742 casos de diabetes. Fueron 11 mil 704 diagnósticos de diabetes tipo 2, de los cuales, 6 mil 439 fueron de mujeres y 5 mil 265 de hombres. Así como también 38 casos nuevos de diabetes tipo 1; de ellos, 21 fueron de mujeres y 17 de hombres.

La detección de la diabetes suele hacerse mediante un análisis de sangre y algunas recomendaciones para prevenirla son: llevar una dieta equilibrada, realizar 30 minutos de ejercicio y beber dos litros de agua al día.

En Torreón, este viernes 11 de julio, la Dirección de Salud Pública Municipal ofrecerá la sesión del Club Diabético y la temática será el impacto social para las personas que tienen esta enfermedad. La sesión se desarrollará en las instalaciones de la dependencia ubicada en avenida Ocampo 1167, colonia Segundo de Cobián, de 09:00 a 11:00 horas. El objetivo es reflexionar sobre los desafíos que enfrentan en su entorno las personas que viven con este padecimiento, así como promover una mayor comprensión y empatía en su ambiente familiar, laboral y comunitario.