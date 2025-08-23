Detienen a tres con cristal en la colonia San Antonio de Gómez Palacio

Con múltiples dosis de la droga sintética conocida como cristal fueron detenidos tres sujetos en la ciudad de Gómez Palacio.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Durango, informó mediante un comunicado que los hechos ocurrieron el pasado viernes en el fraccionamiento San Antonio del citado municipio.

Los aseguramientos estuvieron a cargo de los elementos de la Policía Estatal, mismos que se realizaron durante los recorridos de protección y vigilancia del “Operativo Dragón”.

Los agentes de la corporación observaron a varios individuos que al percatarse de la presencia de las unidades oficiales intentaron huir, pero se les dio alcance metros adelante.

Se trata de Juan “N” de 53 años, José “N” de 28 años y de Sergio “N” de 36 años de edad, los dos primeros con domicilio Gómez Palacio y el tercero en la colonia Zona Centro de Torreón.

Al realizarles una inspección corporal, les fueron localizadas un total de 19 bolsas pequeñas con vivos verdes que en su interior contenían una substancia granulada con las características del cristal.

También llevaban consigo 350 pesos en efectivo en billetes de distintas denominaciones, presuntamente producto del la venta de la droga.

Por lo anterior, los tres individuos y las dosis decomisadas fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

En las próximas horas serán puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), para la investigación correspondiente.

Se informó que los narcóticos permanecerán bajo el resguardo de la instancia en mención, para posteriormente proceder a su destrucción.