Detienen a dos sujetos con más de 50kg de droga y arma de fuego

Ambos obtienen prisión preventiva oficiosa

ISABEL AMPUDIA

Por su presunta responsabilidad en diversos delitos, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Torreón, obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por diversos delitos, entre ellos, portación de arma de fuego y narcóticos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República dio a conocer que en días pasados elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se constituyeron en la carretera federal 40D Torreón-Saltillo, para verificar una denuncia anónima respecto a posibles hechos delictivos relacionados con los tripulantes de un vehículo.

Los agentes detectaron la unidad y al realizar una revisión aseguraron un arma de fuego tipo pistola abastecida con 15 cartuchos útiles, 50 paquetes que contenían 49 kilos 600 gramos de clorhidrato de metanfetamina y otro con 979.9 gramos de clorhidrato de cocaína, por lo que fueron detenidos el conductor Didier “M” y el copiloto Ángel “I”.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación de ambos individuos por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, mientras que para Didier “M” por el ilícito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.

Tras los hechos, se les impuso prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.






               
               


               

               
               

               
               
               
