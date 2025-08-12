Detiene a probable responsable de la muerte de un hombre en Saltillo

Por su probable responsabilidad en la muerte de un hombre la tarde del lunes en Saltillo, un joven fue detenido la mañana de este martes.

Fueron elementos del Grupo de Reacción Sureste, quienes detuvieron a Ángel Eduardo de 19 años, señalado como probable responsable de la muerte con arma blanca de un hombre de 49 años de edad, en la colonia Real del Sol III.

Dicha detención se llevó a cabo en la colonia Zaragoza, por lo que se espera que en breve, una vez que se amplíen las investigaciones, se podrá determinar su situación legal.

Cabe recordar que el hallazgo se registró luego de que la hija de Efraín de 49 años de edad, acudiera a su domicilio ubicado en la calle Atreo en el fraccionamiento Real del Sol III, a buscarlo.

Tras arribar, no vio el vehículo Camaro de su padre, sin embargo ingreso al domicilio y comenzó a buscarlo, y fue cuando entró a su habitación ubicada en el segundo piso, cuando lo encontró sin vida.

Durante las diligencias que se llevaron a cabo en el domicilio, se encontraron manchas en color rojo con características de contacto por huella de pisada en diferentes partes del inmueble; manchas en color rojo con características de salpicadura por impacto; dos cobijas con manchas en color rojo; un trapeador y acido muriático, por lo que se presume que intentaron borrar algunas de las manchas; así como un cuchillo con la punta quebrada.

Asimismo, en el cuerpo del hoy occiso se encontraron huellas de violencia, entre ellas, dos lesiones por arma blanca a la altura del abdomen, otra más en el lado izquierdo del pecho, así como en mano izquierda, además de fractura de cráneo.

En el lugar no se encontró el vehículo Chevrolet Camaro propiedad del occiso, el cual se presume que fue robado por quienes lo acribillaron.