Detectan en Francisco I. Madero consumo directo de cristal entre los menores

De forma directa al cristal, es como los menores del municipio de Francisco I. Madero se adentran en el mundo de las drogas, en el que además de adictos, los vuelve violentos. En este municipio, solo un mes se detectaron hasta 20 casos de jóvenes de los 14 a los 17 años con problemas de consumo.

Juan Zamora Moreno, director del sistema DIF Madero, informó que es la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) Municipal, donde se han atendido los casos que se han detectado tanto por familiares como por los maestros y en donde además, se tienen detectados “puntos rojos” por el alto consumo de drogas.

Los casos que llegan a la Pronnif se trata de menores consumidores así como por ejercer violencia en contra de otros menores. Es sobre todo en las escuelas en donde se ha detectado ésta última situación.

Zamora destacó que no solo se trata de niños, los que se han detectado con dichas problemáticas, sino también niñas aunque en menor medida, pues de los casos que se reportaron en el mes de enero, cerca de un cinco por ciento, son niñas.

De acuerdo con el director el sistema DIF, los menores, además de consumir alcohol y tabaco, presentan problemas con el consumo del cristal, es decir, ya no es la marihuana la droga de inicio para ellos.

“Sabemos que la mayoría fuma y toma que ya son las drogas sociales aceptadas: el alcohol y el cigarro. Ahora con la marihuana que ya también se estableció, pero casi por lo regular es el cristal”, recalcó el funcionario municipal.

Sobre esta situación que tiene en jaque a las autoridades de Madero, dijo que es necesaria la participación de los padres de familia.

“Desgraciadamente nos hace falta mucha cultura por parte de los padres de familia, no podemos las instituciones o por más que traigamos, programas de prevención, programas que ayuden de alguna otra manera a través de la educación y del área escolar, de ir a promover la no adicción a las drogas, son parte fundamental los padres de familia, que no se apoyen en esa situación de crearle a los menores desde la niñez, los valores que conlleva eso a poder reducir un poco más la situación de las adicciones”, compartió.