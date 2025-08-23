Coahuila Coahuila Gobierno de Coahuila Monclova Ramos Arizpe AHMSA

Coahuila

Detecta Fiscalía a mujeres que impiden convivencia entre hijos y padres, pese a cumplimiento de pensión

Detecta Fiscalía a mujeres que impiden convivencia entre hijos y padres, pese a cumplimiento de pensión

Detecta Fiscalía a mujeres que impiden convivencia entre hijos y padres, pese a cumplimiento de pensión

MARISELA SEVILLA

Aunque en una menor cifra, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila ha documentado casos en los que madres niegan la convivencia de sus hijos con sus padres, a pesar de que estos últimos cumplen con sus responsabilidades legales como la pensión alimenticia.

Esta conducta, señaló la titular de la dependencia, Katy Salinas, forma parte de la violencia vicaria, una forma de agresión que afecta indirectamente a los menores.

“Hay situaciones en las que los hijos son utilizados como herramientas de venganza contra el padre, incluso cuando este cumple con sus obligaciones. Es un tipo de violencia que daña profundamente a los niños”, indicó la fiscal.

Salinas explicó que la violencia vicaria puede presentarse de diversas maneras, entre ellas la violencia económica, cuando uno de los progenitores, usualmente el padre, decide no proporcionar alimentos como una forma de castigo por la separación: “Esto afecta directamente a los hijos, no a la expareja. Los niños dejan de recibir lo que legalmente les corresponde”, explicó.

La funcionaria subrayó que el derecho a recibir alimentos es inalienable y no está condicionado por la calidad de la relación entre los adultos. “Proporcionar alimentos no es un favor, es una obligación. Los padres y madres están legalmente comprometidos a garantizar el bienestar de sus hijos, sin importar los conflictos personales”, añadió.


Además, recordó que negarse a cumplir con la manutención puede constituir delitos como el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar o violencia familiar, y que estos actos pueden ser denunciados ante la autoridad correspondiente.


En cuanto al derecho de convivencia entre padres e hijos, Salinas enfatizó que no puede ser restringido de manera arbitraria. “El vínculo entre el menor y su padre o madre debe respetarse. Es un derecho de los niños, no una decisión que pueda tomar la madre o el padre. Solo puede limitarse cuando hay una situación real de riesgo para la integridad del menor”, puntualizó.


La fiscal también destacó que por mucho tiempo estas formas de violencia no eran reconocidas ni atendidas, pero la institución ya trabaja en la identificación y seguimiento de estos casos.


“Estamos visibilizando una problemática que había pasado desapercibida. Son conductas que sí generan daño y que deben abordarse con seriedad”, sostuvo.


Finalmente, advirtió que este tipo de dinámicas están profundamente relacionadas con estructuras sociales desiguales. “Todavía enfrentamos un sistema patriarcal donde algunos agresores creen tener más derechos que las víctimas. Eso debe cambiar. La crianza y la protección de los hijos debe ser una prioridad, más allá de los conflictos entre adultos”, concluyó Salinas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detecta Fiscalía a mujeres que impiden convivencia entre hijos y padres, pese a cumplimiento de pensión


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408709

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx