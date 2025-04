Destruir el comercio

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, rechaza el libre comercio. Es un firme creyente de los aranceles y el proteccionismo. Está retomando ideas económicas hace mucho tiempo rebasadas y en el camino está destruyendo un sistema económico, construido principalmente por gobiernos estadounidenses, que ha permitido el momento de mayor prosperidad en la historia de la humanidad.

En 1950, el mundo tenía un Producto Interno Bruto (PIB) de 10.74 billones de dólares internacionales con un poder de compra de 2021. Para 2023, este PIB global había subido a 166.65 billones de dólares. Nunca se había registrado un enriquecimiento tan fuerte y rápido. En una gráfica del portal ourworldindata.org, se advierte cómo la economía del mundo se mantuvo virtualmente estancada a todo lo largo de la historia, para empezar a crecer a partir del advenimiento del capitalismo en el siglo XIX y, sobre todo, con la generalización del libre comercio desde 1945.

Mucho del crecimiento económico a partir de los años ochenta es consecuencia de las reformas económicas de China, que abandonó el comunismo y adoptó reglas de mercado —aunque sin abandonar un sistema autoritario en lo político—, y de la India, que dejó de lado el proteccionismo y abrió su economía. Es falso, como ha afirmado Trump, que Estados Unidos se haya quedado rezagado. La Unión Americana ha alcanzado los niveles de prosperidad más altos de su historia. Ha dejado de ser industrial y se ha concentrado en los servicios, es cierto, pero esta ha sido una transición normal en las naciones desarrolladas.

El diagnóstico de Trump sobre la economía de Estados Unidos en su campaña electoral de 2024 era falso. El país no estaba viviendo un desastre en este aspecto. Al contrario, la economía de la Unión Americana creció 2.4 por ciento en 2024 y 2.54 por ciento en 2023. Su expansión ha sido, desde hace años, más rápida que la de los otros miembros del G7.

Trump está tratando de corregir un problema que no existe, un supuesto colapso económico de Estados Unidos, con una política proteccionista que generará muchas más dificultades en el futuro, y no sólo para los socios comerciales del país, sino también para los consumidores estadounidenses. La historia comprueba que el comercio es fuente de prosperidad y no un obstáculo para ella. El proteccionismo de Trump no generará un mayor crecimiento. Tampoco ayudará a reindustrializar a los Estados Unidos. La economía de la Unión Americana se ha concentrado menos en la industria porque la gente quiere, naturalmente, ganar más y tener una vida más agradable, y lo puede hacer mejor en los servicios que en las fábricas.

Si Trump quiere ver lo que ocurre en un país sin comercio exterior, con una autosuficiencia casi completa, sólo tiene que ver a Corea del Norte. Lejos de ser una nación próspera, es una de las más pobres del mundo. En distintas ocasiones ha tenido que recurrir al apoyo exterior, incluso el de Corea del Sur, para enfrentarse a las hambrunas que la han afectado. En cambio, Singapur, que cobra un arancel 0 a las importaciones, es el ejemplo de lo que puede suceder si se le apuesta al libre comercio. Singapur fue uno de los países más pobres del mundo en la década de 1950, pero hoy es uno de los más ricos.

Trump ha asumido la presidencia de uno de los países más ricos, el impulsor del libre comercio global a partir de 1945, pero parece empeñado en empobrecerlo con medidas proteccionistas. Es una política autodestructiva.