Destacan mejora de infraestructura de Salud Municipal en Lerdo

DIANA GONZÁLEZ

Durante la presente administración municipal de Lerdo 2022-2025 se creó infraestructura digna para brindar una atención de calidad a los lerdenses rehabilitando la Clínica de Salud Municipal y construyendo el Centro de Salud Seis de Enero.

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, informó que para la rehabilitación integral de la Clínica de Salud Municipal se invirtieron 6 millones de pesos, algo que mejoró significativamente la infraestructura, entradas y salidas necesarias para la ambulancia, así como la renovación del equipo y mobiliario. Este edificio se encuentra en la colonia Las Brisas, sobre la calzada Guadalupe Victoria, a 320 metros del libramiento periférico y 1.7 kilómetros de la Presidencia Municipal.

Territorialmente, Lerdo es muy extenso, señaló, por lo que para que habitantes de la zona rural recibieran en tiempo y forma una atención digna gestionó el centro de salud en el campo ante el Gobierno del Estado, haciendo posible esta obra con una mezcla de recursos de 2.5 millones de pesos. Fue en febrero del presente año que se entregó el Centro de Salud en el ejido Seis de Enero, garantizando el acceso a los servicios de salud de los ciudadanos de la zona rural.

Durante los primeros seis meses de su funcionamiento, en el centro médico se han brindado más de 5 mil servicios en consultas médicas, atención dental, orientación bucal – higiénico dietéticas, además de servicios de asistencia médica hospitalaria.


               
               


               

               
               

               
               
               
