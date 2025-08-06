Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Destaca Jericó Abramo grave crisis en Pemex por más de 98 mmd

MARISELA SEVILLA

El Diputado Federal Jericó Abramo Masso acusó al gobierno federal de utilizar la reforma electoral como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país, principalmente en salud, seguridad y finanzas públicas.

El legislador priista señaló que el proceso para discutir los cambios en materia electoral no responde a un interés democrático, sino a una estrategia política diseñada para que el oficialismo mantenga su mayoría en el Congreso de la Unión.

“La reforma no busca mejorar el sistema electoral, sino perpetuar el control político. Es una mesa a modo para legitimar decisiones ya tomadas”, sentenció Abramo.

En otro tema, el diputado advirtió sobre la frágil situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la que calificó como uno de los mayores pasivos del país. Según dijo, la petrolera arrastra una deuda superior a los 98 mil millones de dólares, además de adeudos con proveedores por más de 400 mil millones de pesos en estados clave como Campeche, Veracruz y la Ciudad de México.

Abramo atribuyó esta crisis a decisiones tomadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el abandono de la exploración de nuevos yacimientos, el crecimiento excesivo de la nómina y la falta de transparencia en la gestión operativa.


Criticó además inversiones como la compra de la refinería Deer Park en Houston y la construcción de Dos Bocas, la cual, dijo, produce actualmente apenas 120 mil barriles diarios: “No corresponde a las verdaderas necesidades energéticas del país”, aseguró.


En contraste, el legislador reconoció que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a cambiar la estrategia frente al robo de combustibles y evasión fiscal, flagelos que, según denunció, crecieron durante el sexenio pasado bajo la permisividad oficial.


“El huachicoleo se convirtió en un negocio millonario, pero hoy vemos señales de un cambio de rumbo”, admitió.


El legislador también se refirió a las recientes medidas financieras aplicadas por el gobierno federal para estabilizar a Pemex, como la creación de un fondo de inversión por 250 mil millones de pesos y la emisión de 12 mil millones de dólares en bonos. Aunque estas acciones han tenido un efecto positivo en la calificación crediticia de la empresa, las consideró insuficientes.


“Esto es apenas una aspirina para seis meses. La crisis requiere una cirugía mayor”, advirtió Abramo.


El gobierno ha planteado que Pemex alcanzará la autosuficiencia energética en 2027, pero el diputado se mostró escéptico: “El reto es enorme. El nuevo gobierno recibió una papa caliente en materia de seguridad y déficit fiscal”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
