Despiden “injustificadamente” a trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Coahuila

Trabajadores de la Secretaría del Bienestar, denunciaron que fueron despedidos injustificadamente el pasado 03 de enero, por lo que presumen que el nuevo delegado busca integrar a nuevas personas como “pago de favores”.

Fue al exterior de las instalaciones de la dependencia federal en Saltillo, donde este lunes se manifestaron algunos de los afectados, quienes señalaron que tras su despido, no se les indicó la causa y mucho menos se les entregó un documento.

Una de las afectadas, reveló que el pasado viernes al acudir a laborar, personal de Recursos Humanos le pidió que se retirara a descansar durante todo el fin de semana.

Sin embargo, posteriormente al exterior del edificio y sin ninguna formalidad, le comunicaron que ya no se presentara.

Bajo este contexto, los afectados aseguraron que la propia delegación bajo el pretexto de “abandono de trabajo” buscan despedirlos obviamente sin liquidación, a pesar de que jamás se ausentaron injustificadamente a su trabajo; y este lunes al intentar ingresar para iniciar su jornada laboral, se los impidieron.

Dicha acción, mencionaron que los hace sospechar que el nuevo delegado, Américo Villarreal, pretende acomodar a otras personas por compromisos políticos.

“Quieren decir que abandonamos el trabajo, porque a mí nada más me dijeron que me fuera a descansar, que ya no viniera y sin ningún documento de por medio. Yo digo que nos corrieron por temas políticos, porque Américo quiere meter a su gente”, aseguró una de las quejosas.