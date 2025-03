Despiden a 300 en Trinity Sabinas

La empresa Trinity Rail en la Región Carbonífera despidió a 300 trabajadores, debido a la conclusión de pedidos; la planta de Monclova no tiene programado un recorte masivo de personal, aseguró Jorge Carlos Mata López, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El líder sindical informó que actualmente no existe un riesgo inmediato de bajas en la planta de Monclova, pero se mantienen en comunicación con la empresa para conocer cualquier posible cambio en la operación. “Monclova no va a ser afectado, en este momento estamos tranquilos. Estamos en pláticas con la empresa y no hay un tema de bajas de personal”, afirmó.

Incertidumbre en la industria por nuevos aranceles

Mata López explicó que, aunque los despidos en Trinity Sabinas no están directamente ligados a la reciente imposición de aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos, la industria metalmecánica enfrenta incertidumbre sobre el impacto de estas medidas comerciales que entrarán en vigor a partir del 2 de abril.

“Tenemos conocimiento de que los despidos en Sabinas se deben a la finalización de algunos pedidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre los aranceles está presente. No podemos descartar que haya afectaciones a mediano plazo”, mencionó.

El dirigente sindical señaló que el sector metalmecánico, especialmente en la Región Centro y Norte de Coahuila, está en espera de conocer cómo impactará esta medida en la fabricación de cajas de tráiler y autopartes, productos que dependen de insumos como el acero y aluminio.

“Mientras el aluminio no se esté comprando en Estados Unidos, habrá un impacto. En el caso de las armadoras, al manejar contratos multianuales, hay posibilidad de negociación con los compradores para absorber parte del impuesto, pero eso solo será por un periodo de tiempo”, explicó.

Advirtió que, si el costo del producto aumenta considerablemente, las empresas reducirán sus inventarios y esto afectará la demanda de mano de obra. “Las empresas estarán presionadas por las horas hombre que se requieren para la producción. Estamos en constante comunicación con las compañías para conocer a detalle los efectos de estos aranceles”, indicó.

Urgen respuesta del gobierno federal

Mata López insistió en que el gobierno federal debe definir con claridad su estrategia ante estos aranceles, tal como lo han hecho otros países afectados, como Canadá. “El gobierno mexicano debe actuar antes de que el problema se agrave. Se necesita una definición clara sobre cómo se apoyará a las empresas para que mantengan los empleos”, afirmó.

Explicó que actualmente hay incertidumbre entre los empresarios, ya que no existe un plan concreto para mitigar los efectos del incremento en costos de producción. “Las empresas tienen muy poco tiempo para entender los posibles planes del gobierno. No basta con decir que hay estrategias, se necesita una respuesta contundente”, enfatizó.

Empresas adelantan exportaciones para mitigar impacto

Ante la inminente aplicación del nuevo arancel del 25% sobre el acero y aluminio, algunas empresas exportadoras ya tomaron medidas preventivas. “Las empresas adelantaron exportaciones para crear inventarios que les permitan soportar los primeros meses del arancel y buscar negociaciones con los compradores”, detalló.

Sin embargo, el reto principal será determinar quién absorberá el impacto del nuevo impuesto. “No es un tema que se resuelva de la noche a la mañana. Hay que evaluar si los compradores seguirán adquiriendo el producto, si el precio final será competitivo y cómo afectará la economía local”, explicó.

El líder sindical reiteró la urgencia de que el gobierno federal defina estrategias concretas para evitar afectaciones en el empleo y la industria. “Se debe mantener la estabilidad en el sector productivo, ya que de ello dependen miles de familias en la región”, concluyó.