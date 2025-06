Desmiente Félix Caldera haber sido atendido por las autoridades municipales

Félix Caldera Serrano, secretario general del Sindicato de Camioneros Materialistas de Torreón, CTM y presidente del Frente de Apoyo de Organizaciones de Transporte (FAOT) insistió este jueves, tras las declaraciones que dieron las autoridades municipales, en que lo único que ha pedido desde que inició la administración municipal es tener una reunión con el director de Transporte y que ésta no se ha concretado. También dijo que tiene pruebas de todo lo que ha dicho.

Caldera detalló los momentos en los que ha buscado el contacto con las autoridades con el fin de que el resto de los líderes transportistas puedan exponer la problemática que hay con la CATEM pero nunca se ha dado una fecha, lugar u hora para la reunión y por el contrario le dan evasivas.

“Ellos buscan defenderse y dentro de lo mal salir lo mejor posible”, expuso.

Félix Caldera señaló que incluso él siendo líder del gremio ha tenido consecuencias por inconformarse ante lo que considera acciones arbitrarias de la organización

Señaló que fue en la primera administración del alcalde, Román Alberto Cepeda cuando tuvo una plática de 10 minutos y con Luis Morales, director de Vialidad y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Torreón y que en esa ocasión fue para ver el tema de la circulación en el periférico “que ya lo resolvimos también y buscamos la manera de cambiar la logística para no pasar por ahí a determinadas horas. Ya no tenemos ese problema”, aseguró.

Mencionó que en el caso de César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, lo conoció cuando como líder del Sindicato de Camioneros se fue a presentar:

“Lo busqué para presentarme con él y desde entonces le pedí una reunión con el grupo que yo represento y me dijo ‘déjame ver, traigo muchos pendientes, bla, bla, bla’ me dio su número de teléfono pero cuando le hablé para ver si teníamos la reunión ya jamás me volvió a contestar el teléfono”, expuso Félix.

Mencionó que ante la nula respuesta acudió nuevamente y personalmente a la Dirección de Transporte Municipal “y ahí en la oficina le pregunté a la secretaria que si estaba el director y me comentó que estaba ocupado. Le pedí que me atendiera un minuto para recordarle la reunión”, señaló y comentó que en el breve instante en que le otorgó el paso la secretaria el director de Transporte aprovechó para presentarle a uno de los comandantes para los operativos y le dijo que cualquier cosa la podía ver con él pero que primero tendría que hablarle a la secretaria para que ella a su vez hiciera el contacto con el comandante.

“Nomás me dio bola. Todo este tiempo he insistido por teléfono con la secretaria de la dirección y pues no me dieron respuesta. Acudí con el regidor de la comisión, Raúl Garza a quien expuse la situación y me dijo ‘déjame hablo con el director’ y pues tampoco hubo respuesta. Nadie resuelve. Para mí no es una atención porque somos una organización seria, institucional, no somos de ahorita, tenemos muchos años, pertenecemos a la CTM, nos merecemos un respeto y atención de la autoridad”, señaló Félix Caldera.

Señaló que incluso los transportistas, al inicio de la administración querían ofrecerle al director de Transporte un desayuno y poder tener una buena relación de trabajo en el ánimo de colaborar con la autoridad y ofrecieron entrevistarse con él en su oficina si sus pendientes no le permitían tener la reunión en otro lugar “pero la verdad es que la reunión que solicitamos nunca se concretó. ¿A eso le llaman ellos una atención? Pues les agradezco”, argumentó Caldera.

El líder transportista mencionó que hace unas semanas se encontró de manera fortuita al director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales, a quien nuevamente pidió su intervención para que el director de Transporte del Municipio lo pudiera atender.

“Hace tres semanas me topé a Luis Morales en un restaurante y él estaba atendiendo a un grupo de taxistas y cuando se levanta de la reunión yo lo abordé pidiéndole tres minutos. Yo estaba ahí porque yo tenía una reunión con compañeros del transporte y le pedí esos tres minutos para pedirle de favor que siendo el jefe del director de Transporte me ayudara para que me pudieran agendar una cita con este director y fueron dos o tres días los que le mandé mensaje pidiéndole de favor a Luis Morales a ver qué pasaba con esa reunión. Ya no me contestó”, señaló Félix Caldera.

Comentó que este pasado jueves el regidor Raúl Garza de la comisión respectiva se comunicó con él para que este viernes se pueda tener una reunión al medio día con el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero.