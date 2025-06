Transportistas piden audiencia a autoridades de Torreón; se quejan de CATEM

Mas de 20 líderes de transportistas, entre ellos de transporte de pasajeros, transporte escolar, taxis, transporte de agua y transporte de materiales de construcción se reunieron en un restaurante de Torreón para exigir una audiencia a la Dirección de Transporte Municipal ante una problemática que se ha venido arrastrando con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

"Solicitar públicamente, como lo estamos haciendo, a la autoridad municipal nuestro derecho de audiencia. Hemos solicitado en varias ocasiones ya, vía telefónica y vía mensaje, vía visita a la propia oficina de la Dirección de Transporte Municipal y no hemos sido atendidos. Le solicitamos también al presidente de la Comisión de Regidores, si mal no recuerdo al presidente de la Comisión de Movilidad, al licenciado Raúl Garza, que es el séptimo regidor, también que nos hiciera favor de gestionar una cita con el director de Transporte y no logramos eco. Lo solicitamos por conducto de Luis Morales, que viene siendo jefe directo del director de Transporte y tampoco tenemos respuesta", dijo Felix Caldera Serrano, secretario general del Sindicato de Camioneros Materialistas de Torreón, CTM y presidente del Frente de Apoyo de Organizaciones de Transporte (FAOT) y presidió esta reunión en donde participaron estos líderes de organizaciones de transportistas de Torreón, San Pedro, Madero, Matamoros y algunos que históricamente laboran tanto en la Laguna de Coahuila como la de Durango.

Mencionó que si no hay respuesta de las autoridades de Torreón ante esta queja legítima, misma que esperan resolver mediante el diálogo y con acciones concretas, buscarán otras alternativas y medidas para hacerse escuchar.

Los transportistas de La Comarca Lagunera expresaron a Caldera la necesidad de entablar un diálogo con el Ayuntamiento, pues ya lo hubo con el Gobierno del Estado de Coahuila, mismo que hasta ahora no ha sido posible concretar pero ven como una urgencia.

Félix Caldera señaló que incluso él siendo líder del gremio ha tenido consecuencias por inconformarse ante lo que considera acciones arbitrarias de la organización CATEM.

"A mí me cumplieron una amenaza; me robaron mi camión fui objeto de eso, se llevaron al chofer, lo golpearon. Fue en Coahuila y se lo llevaron a Durango...”

Abren diálogo con Gobierno de Coahuila

Felix Caldera Serrano, secretario general del Sindicato de Camioneros Materialistas de Torreón, CTM y presidente del Frente de Apoyo de Organizaciones de Transporte (FAOT) señaló que están pidiendo el apoyo de las autoridades municipales de Torreón pero no han obtenido respuesta.

"Solicitamos el apoyo de la autoridad municipal y como les digo no obtuvimos respuesta, vía mensaje le mandamos al alcalde y definitivamente el alcalde lo vio como un problema entre organizaciones pero la organización con la que tenemos ese problema es CATEM y ha seguido trabajando y nosotros para mantener la paz y la tranquilidad en el Municipio y del propio Estado nos hemos mantenido tolerando esa situación y eso nos llevó a solicitar el apoyo del Gobernador, a quien agradecemos mucho que nos haya brindado el apoyo, y revisar eso, pero no toda la tarea es del Gobierno del Estado, no toda la tarea es del señor Gobernador”, dijo Caldera. Los transportistas de La Comarca Lagunera expresaron a Caldera la necesidad de entablar un diálogo con el Ayuntamiento, mismo que hasta ahora no ha sido posible concretar.

“Aquí en Torreón hay encargados de departamentos como es el director de Transporte que si me preguntan el nombre de él tampoco lo sé porque no ha dado la cara el señor y necesitamos que nos atienda, que nos reciba y platicar la problemática del transporte y qué medidas va a tomar la autoridad municipal para que no se nos venga encima una situación como la que se vive aquí al otro lado del municipio de Torreón, en Gómez Palacio, Durango, no queremos que eso suceda aquí en Torreón. Aquí presentes hay organizaciones de otros municipios como San Pedro, Madero, Matamoros que han tenido también ya alguna situación con estos 'señores' de CATEM y que los gobiernos municipales de cada Municipio han actuado, les han atendido ¿Por qué aquí en Torreón se permite eso?", señaló.

Caldera mencionó que hace unos meses, con la construcción de una tienda Wal-Mart ubicado frente a Costco solicitaron la presencia de la autoridad municipal porque ahí estaban trabajando camiones de otros municipios con placas particulares y todos de forma irregular. Mencionó que es cierto que un centro comercial puede contratar a quien quiera para como en este caso transportar el material siempre y cuando se cuente con una concesión que es municipal y que no era el caso y en cambio este grupo que se queja sí la tienen.

Comentó que el problema es que la gente de CATEM ocupa camiones particulares sin permisos ni concesiones quitándoles el trabajo a quienes sí cumplen con sus permisos y concesiones y que además son gente del gremio que ha trabajado durante muchos años en la localidad. Destacó que justamente para evitar el desorden es que se otorgan las concesiones para el transporte de material y que si no se cuenta con esos permisos oficiales, que las propias autoridades expiden, se está fuera de toda legalidad y que esto ha sido provocado por la nula actuación de autoridad.

“ La problemática es que hay un desorden dentro del transporte aquí en Torreón y agregarle a ese desorden el ingreso de una organización como la CATEM viene a poner mas desorden. Viene a 'desmadrar' mas la ya difícil situación que atravesamos. No hay apoyo de la autoridad municipal para poder actuar en contra de esas situaciones y es lo que buscamos; que nos atiendan, que nos den nuestro derecho de audiencia el director de Transporte, el presidente de la Comisión de Regidores encargada del Transporte, el director de Vialidad, no sé, alguien que nos atienda y exponerle la problemática que tenemos. Ya tocamos todas las puertas, incluida la del alcalde”, señaló el líder, mientras los demás líderes de organizaciones le daban la razón e intercambiaban experiencias que suman a estas quejas.

Señaló que hasta el momento el Gobierno del Estado de Coahuila les ha dado una respuesta hasta el momento positiva: "De no haber sido por la instrucción que el gobernador dio a la Subsecretaría de Transporte en el Estado y al propio subsecretario de Gobierno ahorita tendríamos un problema muy fuerte", aseguró Caldera,

Logran acuerdo con Municipio de Gómez Palacio

“Hace tres o cuatro años que llegó CATEM al Estado de Durango, a Lerdo y a Gómez Palacio, pues nuestros compañeros de Gómez Palacio han tenido muchas situaciones difíciles y muy complicadas como denuncias, levantones, golpeos, de todo tuvimos ahí”, aseguró Félix Caldera, quien señaló que en el caso de los transportisas de Gómez Palacio han soportado todo tipo de presiones, lo cual los llevó a buscar el diálogo con autoridades municipales de Gómez Palacio.