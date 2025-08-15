Desisten 15 integrantes del Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas de demandar al Ayuntamiento

Daniel Omar Aguilar Muñoz, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, dio a conocer que van alrededor de 15 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Públicas, los que han acudido a firmar un desistimiento de demanda contra la administración municipal; indicó que cinco de estos fueron trasladados esta semana a la capital del Estado para dicho procedimiento.

"Ellos firman un desistimiento. Recordemos que desde el primer momento, el Ayuntamiento de Piedras Negras envío la totalidad de los cheques por el 100 por ciento de las personas a que tienen derechos, las personas integrantes de Obras Públicas que dejaron de pertenecer al Ayuntamiento", fue lo que manifestó el mencionado funcionario municipal.

Cabe mencionar que, es ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ), que se localiza en la ciudad de Saltillo, a donde han llevado a los trabajadores para firmar el desistimiento y posteriormente, llevar a cabo el cobro de su finiquito.

Siendo este el avance que se tiene a prácticamente tres meses y medio del anuncio de la liquidación del Sindicato Único de Trabajadores de la dirección de Obras Públicas Municipal de Piedras Negras.

Considerando las cifras proporcionadas, son 95 los integrantes del citado sindicato, los que se han mantenido firmes en continuar con la demanda colectiva laboral que presentaron contra el Ayuntamiento de Piedras Negras; pues dicho gremio estaba conformado por 110 trabajadores.

Y es que, tal y como le dimos a conocer con oportunidad, fue a través de una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook de Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras; a finales de abril cuando dio a conocer el inicio del proceso de liquidación del citado sindicato; dando por terminadas las negociaciones que mantenían a través de un representante legal.