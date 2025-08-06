Coahuila Salud Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe

Designan y toman protesta a nuevo comisario de SIMAS de Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

Luego de más de mes y medio de encontrarse acéfalo el cargo de comisario del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, este miércoles se llevó a cabo la designación del licenciado Jorge Assaff Medina en dicho puesto; siendo aprobado por mayoría de los integrantes del cabildo.

Lo anterior, conforme a la propuesta presentada por Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, durante la sesión ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de agosto; la cual fue aprobada con 14 votos a favor y cinco abstenciones.

Acto seguido, el alcalde procedió a tomar la protesta de Assaff Medina como nuevo comisario del SIMAS, con lo que asume dicho cargo de manera oficial, luego de que el pasado 16 de junio del año en curso, se dio a conocer la renuncia de la licenciada María Dolores García García, mejor conocida como Maridol, dicho puesto

Cabe recordar que García García presentó su renuncia semanas después de la presentación de un informe trimestral como comisaria del SIMAS de Piedras Negras y una serie de confrontaciones con Lorenzo Menera Sierra, gerente general de la paramunicipal.

Como se dio a conocer con anterioridad, la figura de comisario o comisaria en el mencionado organismo operador del agua es una designación a propuesta del presidente municipal y que requiere la aprobación de los integrantes del Ayuntamiento.







               
               


               

               
               

               
               
               
