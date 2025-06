Desempleo y falta de inversión en tiempos de aranceles y guerra

El tema del trato hostil que Estados Unidos le esta dando a México en materia arancelaria, llama a la unidad nacional entre los sectores privados, laborales y gobierno, para proteger los empleos en el país, señaló el secretario general de la CTM e Coahuila, Tereso Medina Ramírez.

Por lo anterior, el líder sindical dijo que le preocupa y ocupa, el haber modificado el tema de los aranceles en el acero, por ejemplo, obviamente incluyendo los del sector privado como el automotriz, ya que en el estado el 80 por ciento de la economía, depende de la industria automotriz y de la industria del acero.

Añadió que eso sí preocupa, porque dado de esa circunstancia, de alguna manera tenemos que ver las estrategias de cómo conservar los empleos.

“En este momento, aunque no lo queramos aceptar, si tenemos que reconocer que hay desconfianza en crecimiento, en las inversiones, es decir, no hay inversiones, están en pausa, no hay la generación de empleos que estábamos esperando, y lo digo porque en el informe que yo tengo, se pararon las contrataciones de personal en las empresas, lo cual es un indicador de que las empresas no tienen incertidumbre y certeza en el tema de la relación comercial de México con Estados Unidos, y todos estamos esperando a ver que va a pasar”, sostuvo.