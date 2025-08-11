Desconocen quién será el nuevo juez cuarto de distrito del fuero federal en Monclova

La jueza federal María Inés Hernández Compeán, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, dejará su cargo el 1 de septiembre de 2025, en el marco de la reforma judicial recientemente aprobada. Aunque esa es la fecha prevista para el inicio de funciones del nuevo juzgador o juzgadora, aún no se sabe si entrará en funciones ese mismo día.

En entrevista, el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito, Christian Gutiérrez de la Fuente, aclaró que el personal actualmente designado, en su mayoría, es “bacificado” y conservará su trabajo. Sin embargo, también indicó que existe personal en calidad de interino, y la decisión sobre su continuidad dependerá del nuevo juez o jueza que se designe .

Este movimiento se enmarca dentro de una renovación de jueces, magistrados y ministros federales a nivel nacional, que abarca aproximadamente 800 titulares, con efectos a partir del 1 de septiembre. En Monclova, al haber un solo juzgado federal, este cambio implica la llegada de un nuevo juez o jueza al cargo del Juzgado Cuarto de Distrito.

Para saber:

• Tiempos judiciales: La jueza federal María Inés Hernández Compeán dejará su cargo el 1 de septiembre de 2025 como parte de la reforma judicial.

• Situación actual: Aún no se sabe si el nuevo juez(a) asumirá sus funciones ese mismo día.

• Personal: Christian Gutiérrez de la Fuente confirmó que personal con nombramientos bacificados continuará si el nuevo titular lo decide; el personal interino podría cambiar.

• Contexto nacional: Se renovarán cerca de 800 cargos judiciales federales a partir del 1 de septiembre, lo que incluye solo este juzgado en Monclova.