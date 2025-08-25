Descartan casos sospechosos de Tos ferina y dengue

Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 02 en Piedras Negras, dio a conocer que fueron descartados varios casos sospechosos de Tos Ferina y Dengue; aunque indicó que hasta el momento aún están en espera de los resultados de un probable caso de dengue.

El funcionario estatal refirió que en el caso particular de Tos Ferina, se trata de un caso sospechoso y dos de sus contactos directos, mientras que en el caso de dengue, refirió que durante la semana se tenían cuatro casos sospechosos, se los cuales tres han sido descartados y esperan resultados de uno.

Belloc Sandoval recordó que la semana pasada se tenían algunos casos sospechosos de las enfermedades mencionadas, los cuales provenían de los municipios de Allende y Nava.

"Al igual que en el resto del estado, seguimos sin movimiento, a comparación con el año pasado, con una reducción de más del 90 por ciento de los casos", manifestó el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, respecto al tema del dengue.

Precisó que, si se baja la guardia, se podría empatar o incluso superar las cifras del año pasado, cuando se registraron más de cinco mil casos. Reiteró que se mantienen las acciones de prevención todas las semanas y todos los días desde que inició el brote el año pasado.

El funcionario estatal dio a conocer que se tienen programadas fumigaciones para esta semana, como parte de las acciones de prevención contra el dengue; quedando de la siguiente manera:

Lunes y martes: colonia Villarreal

Miércoles: colonia Doña Pura

Jueves: Doña Pura y FOVISSSTE

Viernes: FOVISSSTE