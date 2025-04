Descarta Secretaría del Trabajo paro laboral en Stellantis Saltillo

La Secretaría del Trabajo en Coahuila, encabezada por Nazira Zogbi Castro, desmintió los rumores sobre un posible paro laboral en la planta de Stellantis en Saltillo, a raíz del anuncio de la automotriz sobre la suspensión temporal de producción en sus instalaciones de Norteamérica, incluidas las ubicadas en México.

La compañía automotriz había informado que, debido a los aranceles impuestos por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendería la producción en varias de sus plantas de Canadá y México, medida que está siendo evaluada para determinar sus efectos.

A pesar de ello, Zogbi Castro aseguró que no se ha recibido una notificación oficial sobre paros laborales en Coahuila, indicando que solo la planta de Toluca ha sido afectada por estas suspensiones.

"Nos hemos comunicado la semana pasada tanto con los directivos locales como con el sindicato para esclarecer la situación y, hasta ahora, la paralización de actividades solo se aplica en Toluca, no en Saltillo", comentó Zogbi.

En este contexto, la titular de la Secretaría recordó que, conforme a la legislación laboral vigente, cualquier paro debe ser acordado previamente entre la empresa y el sindicato, y que la autoridad laboral solo intervendría una vez que se formalice dicho acuerdo.

Además, la ley exige que, en caso de que se decida un paro, este debe ser notificado con tres o cuatro semanas de antelación ante los tribunales laborales.

Zogbi Castro hizo un llamado a la tranquilidad, asegurando que no existe motivo para generar alarma, ya que no se ha recibido ninguna solicitud oficial que indique la suspensión de actividades en las instalaciones de Saltillo: "Es importante esperar las vías oficiales para no crear preocupación innecesaria", añadió.

De ocurrir una paralización en la planta de Saltillo, la funcionaria recordó que los trabajadores tendrían derecho a recibir al menos el 50 por ciento de su salario, con el objetivo de mitigar el impacto económico sobre los empleados.