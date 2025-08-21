Desarticulan célula dedica al tráfico de armas con cateos en Jalisco, Edomex y Nayarit

El gobierno federal informó de un operativo en tres estados para desarticular a un grupo criminal dedicado al tráfico de armas en México.

En el marco de las acciones para fortalecer el Estado de derecho en zonas de alta incidencia delictiva, en una acción liderada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se realizaron operaciones simultáneas en el Estado de México, Jalisco y Nayarit con el fin de ejecutar órdenes de cateo y cumplimentar órdenes de aprehensión, con lo que se detuvo a 14 personas, se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos.

Lo anterior se realizó mediante un dispositivo coordinado entre las instituciones, en donde el personal naval junto con FGR y SSPC cumplimentaron un cateo en Estado de México, un cateo en Nayarit y 14 cateos en Jalisco , con la finalidad de desmantelar la estructura de una célula relacionada con un grupo delictivo con amplia presencia en esos estados, dedicada a la compra, modificación y venta de armas, como su principal actividad ilícita.

Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más , una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. También, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Por lo anterior, las personas detenidas junto con los materiales asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal, para esto se contó con el apoyo de traslado y custodia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

De esta manera, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada para detener a generadores de violencia, con ello debilitar células delictivas y contribuir a la seguridad de las familias mexicanas.