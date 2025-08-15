Desarrollo Urbano de San Pedro advierte sobre posible fraude por venta de terrenos irregulares

La Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura informa a la comunidad que se ha detectado la venta de terrenos sin las autorizaciones municipales correspondientes, particularmente en predios ubicados dentro de fraccionamientos irregulares.

Humberto Sánchez Lozano, jefe de la dependencia, mencionó que este tipo de operaciones puede derivar en serias consecuencias para los compradores, como la falta de certeza jurídica sobre la propiedad, el riesgo de doble venta del lote, la imposibilidad de regularizar el predio y la carencia de servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje.

Se exhorta a los interesados en adquirir un terreno a verificar previamente que la propiedad cuente con la documentación que acredite su legítima posesión, así como con la autorización oficial emitida por el municipio.

Para recibir orientación y evitar riesgos patrimoniales, se invita a acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, o bien consultar con un profesional del Derecho.