'Desairan' ambulantes reubicación a la Antigua Harinera

Los vendedores ambulantes del Centro Histórico de Torreón rechazaron la reubicación a la plaza comercial Antigua Harinera, en el poniente de la ciudad. No obstante, el Municipio ya procedió al primer recorte de permisos, que fue del 25 por ciento y se estima realizar otro ajuste similar el próximo mes.

Esta semana arrancaría el programa piloto de reubicación al estacionamiento de la Antigua Harinera pero los comerciantes no quisieron vender ahí. Originalmente, la autoridad les dio la oportunidad de proponer un lugar, pero al no recibir ningún planteamiento, se les hizo esa recomendación, que no aceptaron.

VER TAMBIÉN Proponen reactivar Plaza Comercial Antigua Harinera y reubicar a ambulantes del Centro Histórico

Plaza Comercial Antigua Harinera podría ser el nuevo hogar de ambulantes

"No quieren irse para allá, entonces ni allá ni acá. También ya los estamos retirando del Centro porque no quieren ir a empezar a abrir mercado de aquel lado. Era una opción que les estábamos dando nosotros donde podían reubicarse, pero dicen que no, que ahí no se vende, pues no van a vender ni allá ni aquí tampoco. Entonces, ya estamos recortando el número de vendedores ambulantes sobre la Hidalgo, sobre Juárez, sobre la Valdez Carrillo, todo ese sector", explicó Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados.

Mencionó que los dirigentes le presentaron dos listas, con 80 y 120 personas con permisos temporales, mismas que se redujeron ya en un 25 por ciento. Señaló que estas personas ya no podrán colocarse en el sector, pues de hacerlo, serán retirados y se le decomisará su mercancía.

Refirió que este primer recorte ya se les había informado a los vendedores, y viene una segunda fase en marzo y así sucesivamente hasta que todos queden retirados de esta zona.

"Les dimos chance de que buscaran fuera del Centro Histórico, si no querían ahí la Harinera, que buscaran otro sector, ahorita estamos revisando la cuestión legal para abrir los módulos que están cerrados en Cepeda y Valdez Carrillo, hacer un procedimiento como marca el reglamento", indicó.

Ramos Galindo dijo que se cancelará la concesión a los que no están trabajando en los módulos, pero todo será dentro del marco legal, para darle la concesión a otros que sí quieran trabajar ahí.

Se estima que hay cerca de 200 vendedores ambulantes que desde hace varios años se mantienen en el Centro Histórico en condiciones irregulares.