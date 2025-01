Desactiva EUA solicitudes de citas para asilo, a través de la aplicación CBP ONE

En punto de las 12:00 horas de este lunes 20 de enero del año en curso, las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, desactivaron la función de la aplicación CBP One, a través de la cual las personas en condición de migración podían acceder a solicitar una cita para presentarse en ocho puertos fronterizos y poder pedir asilo.

Lo que deja varados a miles de migrantes, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, que esperaban obtener una cita o en su caso, que ya contaban con una cita y poder presentarse con las autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en ingles)

"Las funciones de CBP One que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados enviar información por adelantado y programar citas en los ocho puertos de entrada de la frontera suroeste ya no están disponibles. Se han cancelado todas las citas", es el mensaje que aparece a quienes intentan ingresar a la aplicación.

Con ello, inician los cambios en la política migratoria, a unas horas de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

La citada medida ha generado preocupación entre los migrantes que, actualmente, se encuentran en diversos albergues de esta ciudad fronteriza, quienes esperaban utilizar la aplicación para obtener una cita, dejando en la incertidumbre a aquellos que ya tenían una fecha programada.

"Los migrantes me están enviando la nota que les aparece. Ellos intentan entrar a la plataforma y les sale un mensaje diferente, indicando que CBP One ya no existe", señaló la madre Isabel Turcios, directora de la Casa del Migrante "Frontera Digna".

Precisó que ya había escuchado sobre la eliminación de la aplicación y recordó que algunas personas en condición migratoria tenían citas programadas hasta el 28 de enero, lo que la hace pensar que estas citas ya no serán válidas, fue lo que mencionó vía telefónica.

Conforme a lo dado a conocer por la directora de la Casa del Migrante, son alrededor de 15 personas en la Casa del Migrante "Frontera Digna" contaban con citas obtenidas a través de CBP One para solicitar asilo.