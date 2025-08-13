Derechos laborales de empleados de Wrangler están garantizados

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, fue informado por parte de la empresa Kontoor Brands, comercialmente Wrangler de México, que tras una evaluación de su cadena de suministro global y un análisis estratégico de capacidad, reubicarán sus operaciones de las instalaciones de Torreón, Coyote, La Rosita y San Pedro.

Esto derivará en un ajuste de la plantilla laboral, el cual se llevará a cabo de forma paulatina, ordenada y con total apego a la ley en materia laboral, por lo que se garantizará el cumplimiento íntegro de todos los derechos de las y los trabajadores. Cabe señalar que este proceso realizará de manera escalonada quincenal en un periodo que abarca hasta el próximo mes de octubre.

En acuerdo con la empresa, en cada sesión de firma de los convenios se contará con la presencia de representantes del Centro de Conciliación y un módulo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a fin de proteger los intereses de los trabajadores.

Asimismo, se brindará orientación sobre vacantes disponibles en otras empresas y se llevarán a cabo jornadas y ferias del empleo en la región Laguna para facilitar la reincorporación al mercado laboral de las personas que sean dadas de baja en este proceso.

Para cualquier duda o aclaración, se pone a disposición de los trabajadores la línea telefónica gratuita: 800 822 80 50.