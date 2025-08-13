Nosotros Eventos columnas Sociales

Deporte, risas y buena compañía

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

Socios y amigos se reúnen en el club para disfrutar de una jornada llena de convivencia y buen ambiente. Entre risas, música y refrescantes bebidas, los asistentes aprovechan para relajarse y compartir momentos inolvidables bajo el cálido sol.

La alegría se siente en cada rincón, mientras se fortalecen los lazos de amistad y se crean nuevos recuerdos. Este encuentro se convierte en una pausa perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de la compañía en un entorno acogedor y familiar.

