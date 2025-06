Denuncian plaga de cucarachas en comedor de clínica 71 del IMSS; ordenan verificación

Este jueves comenzó a circular un video de una plaga de cucarachas, presuntamente en el comedor de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón. El material fue difundido en redes sociales y se observa a los pequeños insectos merodear por el lavabo, recogedor, el piso, charolas con divisiones para la comida, tuberías y demás estantería. Incluso, se observan parrillas con exceso de grasa y una olla con frijoles.

El hecho generó preocupación entre la base trabajadora debido a que la infestación de cucarachas, representa un riesgo para la salud de pacientes y el personal sanitario ya que son transmisoras de diferentes enfermedades y además, pueden contaminar otras áreas críticas del Hospital.

Al respecto, José Luna Riojas, titular de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en La Laguna de Coahuila, informó que no tienen denuncias formales sobre esta problemática en la UMAE, ubicada sobre el bulevar Revolución, a un costado del Hospital General de Zona No. 16. Sin embargo y dado que el video ya se hizo público por diferentes canales, se generó una orden de verificación que será implementada el día de mañana.

El funcionario comentó que en el video se aprecian cucarachas alemanas (Blattella germanica), una plaga común en cocinas y otros lugares con acceso a alimentos y agua, especialmente en áreas cálidas y húmedas.

Luna Riojas, explicó que la supervisión de las áreas hospitalarias de la región pertenecen al área de Servicios de Salud de la oficina jurisdiccional No. 6, aunque también puede intervenir el departamento de Bienes y Servicios que se encarga específicamente del tema de los alimentos.

En este sentido, indicó que de acuerdo a la normativa sanitaria, se revisan las condiciones físico-sanitarias que se refieren a los requisitos de higiene y limpieza que deben cumplir los establecimientos que preparan y sirven alimentos para garantizar la salud de los consumidores. Todo ello, está plasmado en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. “A nosotros, en lo que nos compete no tenemos nada de manera oficial como denuncia, sin embargo le vamos a dar atención dado lo que se establece en el video”, concluyó.