Denuncian nueva agresión en secundaria Emiliano Zapata de Monclova

Viridiana Guadalupe García Flores denunció una tercera agresión contra su hija Melissa, estudiante de primer grado sección E en la secundaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Obrera.

Los hechos ocurrieron el pasado martes durante el cambio de la sexta hora, cuando no había maestro en el aula debido a una junta escolar.

“Mi hija y otra compañera fueron golpeadas por las mismas alumnas que ya las habían agredido antes”, afirmó la madre en entrevista para medios locales.

Relató que Melissa, de 13 años, fue estrellada contra el piso, sufrió tirones de cabello, y presenta mareos, vómito, dolor en la cabeza y columna.

Cuenta con placas médicas y estudios clínicos que comprueban las lesiones derivadas del ataque. Aún así, no hubo acción inmediata por parte de la escuela.

Viridiana aseguró que la institución no se enteró del hecho sino hasta el día siguiente, gracias a un video subido por otra alumna del grupo.

La madre afirma que ya existía una denuncia previa por agresiones similares ocurridas en octubre del año pasado, también cometidas por la misma estudiante.

“Las cuatro involucradas en la agresión anterior están demandadas, pero la secundaria nunca colaboró con el abogado para avanzar en el proceso legal”, dijo.

Acusan represalias y negligencia en la secundaria Emiliano Zapata de Monclova

Viridiana denunció que hay tortuguismo en la Fiscalía, donde extraviaron documentos y quisieron abrir una carpeta nueva por el cambio de personal.

“Lo anterior lo dejaron en el olvido, como si no hubiera existido. Me hicieron perder papelería de la denuncia de primer año”, señaló.

Indicó que la subdirectora del plantel, Carolina Rodríguez, justifica la inacción alegando que se necesitan ocho reportes para suspender a un alumno.

La agresora, identificada como Yatzil, apenas regresaba de una suspensión cuando volvió a atacar a Melissa. Ya suma varias quejas en su contra.

“Esa norma de ocho reportes es absurda. Me dicen que es protocolo estatal, pero nadie me da una copia o me lo explica”, declaró.

Viridiana intentó acudir a la Escuela del Socorro para reportar la situación, pero no la atendieron ni le ofrecieron seguimiento institucional.

Además, aseguró que ahora enfrenta represalias en la secundaria Emiliano Zapata: no le permiten el ingreso y colocaron letreros para prohibir celulares.

“Fue porque entregué pruebas, mensajes y audios donde los directivos me negaban ayuda y me daban información contradictoria sobre los protocolos”, explicó.

Madres exigen atención ante violencia escolar en secundaria Emiliano Zapata de Monclova

La madre afirma que los directivos ocultan información y obstaculizan el seguimiento legal de las agresiones sufridas por su hija dentro del plantel.

Además de la agresión física, asegura que su hija ha sido víctima de violencia verbal y psicológica por parte de las mismas alumnas.

Reiteró que las autoridades escolares, incluyendo la subdirectora Carolina Rodríguez, actúan con omisión y con posibles encubrimientos de la agresora reincidente.

Denunció que tras la exposición mediática del caso anterior, fue excluida del plantel y limitada en sus derechos como madre de familia.

“El mismo día que llegaron reporteros, comenzaron las restricciones para mí. No quieren que esto se sepa”, dijo Viridiana Guadalupe García Flores.

Pidió a las autoridades educativas de Coahuila y a la Fiscalía que atiendan el caso y frenen las agresiones y represalias.

Advirtió que no dejará de insistir hasta obtener justicia y garantías de seguridad para su hija Melissa dentro del entorno escolar.

Exigió la revisión de protocolos en la secundaria Emiliano Zapata de Monclova, donde denuncian falta de vigilancia y omisión en casos de violencia escolar.