Denuncian 'huachicoleo' de agua en módulo 12, el cual se encuentra el Madero

Ejidatarios que pertenecen al módulo de riego número 12, el cual se encuentra en el ejido Porvenir del municipio de Francisco I. Madero, denunciaron que no se cumplió con la planeación de riegos, ya que hubo “huachicoleo” del líquido, por lo que se quedaron sin regar 150 hectáreas, incluso uno de ellos denunció que un canalero le pidió 80 mil pesos para entregarle agua.

Los campesinos, quienes dijeron ser delegados de los ejidos; Compuertas, San Esteban de Egipto, Virginias y Porvenir, los cuales se encuentran en Madero, acudieron este viernes al Centro de Convenciones, de Torreón con la intensión de abordar al secretario de gobierno, Óscar Pimentel González, pero les dijo que no los podía atender debido a que en ese momento tenía una agenda muy “apretada”, pero afirmaron que lo siguieron y mientras caminaban le expusieron la problemática.

Su esperanza era, acudir al evento que tenía el gobernador, Manolo Jiménez, por la tarde en la inauguración del Hospital del ISSSTE, el cual encabezó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Hay que resaltar que el módulo de riego número 12, abarca ejidos del municipio de Gómez Palacio, Francisco I. Madero y Matamoros, pero desde el 2024 existe un conflicto por la renovación de la mesa directiva, pues Margarito Montoya Ontiveros se adjudica la titularidad, al igual que Juan Manuel Covarrubias Hernández.

Fue justamente Montoya Ontiveros quien era parte de los quejosos y culpó a la otra mesa directiva de no respetar la planeación del ciclo de riego y de las presuntas irregualaridades, pues afirmaron que, se quedaron sin regar, alrededor de 150 hectáreas, principalmente de los ejidos del lado de Durango como; Venecia, San Alberto y Glorieta.

“El agua no se completó porque la mesa directiva que ahorita está encabezando el módulo hizo mal uso de ella, en este caso nosotros conocemos que hay huachicoleo del agua muchos sin tener recibos regaron parcelas y mucha gente, ejidatarios que no tenían derecho agua y sin embargo regaron” declaró Margarito Montoya.

En tanto que el comisariado ejidal de Porvenir dijo que, habían acudido (con el secretario de gobierno) a externar su molestia ya que se trataba de mejorar y no de ir retrocediendo, pues afirmó que, mucha gente se quedó sin regar; “Es la esperancita que tiene la mayoría de los ejidatarios y queremos saber qué se va a hacer con eso porque no nos dan respuesta ni en una dependencia ni en otra y nos traen a puras largas y largas, ya va a llegar el agua de vuelta y va a ser otra controversia”.

En tanto que el comisariado del ejido Compuerta B de Matamoros, manifestó que este año para todos los campesinos fue de pérdidas. El siembra nogal, pero dijo que, se supone que les entregarían una dotación de agua para que solo enverdecieran los árboles, ya que no darían fruto y fue él quien denuncio que le habían pedido los 80 mil pesos para entregarle el agua, por lo que cuestionó “¿ de dónde los saco, si soy ejidatario?.

Montoya Ontiveros ex regidor en Madero reiteró que, no se respetó el plan de riego, pues como se sabe ante la disminución en el volumen por la sequía que se registra, al final se afecta a los 2 mil 800 productores que pertenecen al módulo, pues por el “huachicoleo” que hubo no alcanzará el volumen que se le asignó a esa asociación, por lo que en la siguiente entrega de agua, la cual será en unos días, probablemente les entreguen el liquido a aquellos que no regaron la vez anterior, por lo que muchos no alcanzarán a dar los tres riegos de auxilio como se había proyectado y eso provocará que no se desarrolle las plantas.

“Se van a afectar a los 2 mil 800 productores porque el que ya regó piensa que sí les van a dar los tres riegos de auxilio y yo les puedo garantizar mil veces que no van a alcanzar a dar los tres riegos, porque les van a dar a los primeros que no regaron, abriendo las compuertas y posteriormente le van a querer dar el primer riego, al cultivo que ya está establecido que ya está sembrado y el periodo de un riego a otro no nos va a alcanzar y yo creo que eso es muy lamentable”.

Manifestaron que su esperanza era que el gobernador interviniera en el conflicto que existe con la mesa directiva, pues aseguró que a ellos Conagua los reconoce como tal, que ha validado las actas de asamblea que en su momento presentaron, pero el problema es que, en el Registro Público de la Propiedad, cuya oficina está en San Pedro, les tienen “atorado” la carta que los acredita como representantes del módulo.