Denuncian fraude en asamblea de Somos MX en Monclova

Representantes de Somos México (Somos MX), organización que busca su registro como partido político Nacional, fueron acusados de defraude y engaño a sus militantes.

Lo que parecía el nacimiento de una nueva fuerza política terminó exhibiendo viejas prácticas. Un grupo de personas se manifestaron el pasado domingo afuera de un restaurante donde se encontraban los coordinadores de la asamblea constitutiva realizada ese día en Monclova.

Los inconformes exigieron el pago prometido por asistir al evento y proporcionar su credencial de elector, requisito del Instituto Nacional Electoral (INE) para validar la asamblea con miras al registro de la agrupación como partido político.

Una de las manifestantes, que se identificó como Adriana Cruz, afirmó que Gustavo de la Rosa, dirigente de Somos MX, la contrató por 200 pesos para acudir a la asamblea en Monclova. Sostuvo que este le dijo que llevara más gente y que a cada una le pagaría lo mismo.

Aseguró que ella, junto con los demás manifestantes y muchas personas más, recibieron la promesa de dicho pago, a cambio de asistir a la asamblea e inscribirse en el organismo político con su credencial de elector.

De la Rosa, cuestionado por diversos medios de comunicación negó haber acordado algún pago. Sostuvo que no existía ningún compromiso económico ni deuda pendiente, lo que dejó a decenas de afectados sin la cantidad prometida.

Adriana acusó al representante del grupo político de encontrarse en estado de ebriedad cuando fue requerido para pagar.

"Yo tengo a mi hijo bien grave en el Seguro. Y él me dijo '¿y si yo no te pago tu hijo se muere'? Esas no son palabras" expuso.