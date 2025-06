Denuncian falta de agua y pipas en el ejido El Águila desde hace un mes

Desde hace más de un mes, Rocío ha enfrentado las altas temperaturas, que han llegado a superar los 40 grados, sin una gota de agua en la red, por lo que ha solicitado el apoyo de la autoridad, el cual al no llegar, los ha obligado a comprar pipas de agua junto con otros vecinos para atender sus necesidades.

Vive en el ejido El Águila, en donde la falta de agua no es un tema nuevo pues desde hace cuatro años lo padecen pero no como ahora, dijo la mujer.

“Prácticamente tenemos cuatro años batallando pero lo más que durábamos sin agua eran dos días, y nada más salía de madrugada en esta parte, porque hay otra parte del ejido que sale a las 7 de la mañana y termina a las 10, pero a nosotros nos sale de madrugada, y teníamos que salir a ver porque no había un horario. Ya tenemos varios años así pero este año, es exagerado, ya de plano nada y por más de un mes”, dijo molesta la madre de familia.

Aseguró que han llamado en repetidas ocasiones al Simas Rural para pedir el apoyo con pipas, las cuales no llegan.

Sin embargo, dijo, se ha detectado la presencia de algunos pipas sin logotipos, surtiendo a las lideresas de partidos políticos como el PRI, sin que a casa de Rocío llegue nada de ayuda.

Razón por la que se han visto obligados, ella y otros vecinos del sector, a comprar pipas de agua para llenar lo que puedan, hecho que les representa un gasto hasta de 300 pesos, más el pago puntual de su recibo del agua.

“Nosotros tenemos que comprar, pero la verdad es mucho tiempo para estar compre y compre. De pronto la pipa que nos surte no está disponible pero anda entre 300 hasta los 400 pesos los mil litros por familia, que representan dos rotoplas (tinacos) y un poco más … nosotros gastamos un rotoplas diario”.

Tal situación los ha obligado a hacer el menor gasto posible, “es botecito a la taza o si no úsalo dos o tres veces si nada más haces del uno, estamos demasiado limitados”, compartió la madre de familia, quien se dijo desesperada ante tal problemática que se ha ido agravando.

“En Simas, el día que me comuniqué me dijeron, sí claro que sí, y les pedí el número de reporte y me dijeron, no se aparte así ya le tienen, y no me dieron el número de reporte, la vecina también se comunicó, a ella sí le dieron pero le dijeron que no había reporte, y todos los días hablamos y siempre nos dicen lo mismo”, compartió la afectada.

Los vecinos también han acudido a las oficinas de cobro ubicadas en Sol de Oriente en donde les dijeron que no podían hacer nada, que tenían que ir a las oficinas directamente del Simas Rural.