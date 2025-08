Denuncian constantes riñas en Ejido Jaboncillo de Francisco I. Madero

Habitantes del ejido Jaboncillo de Francisco I. Madero, denunciaron que, constantemente se registran riñas campales, en la comunidad sin que las autoridades hagan algo definitivo, pues si bien marcan al servicio de emergencias, la Policía lega un buen tiempo después, cuando ya se retiraron los involucrados.

Mencionaron que, el fin de semana pasado fue la última ocasión en la que se presentó una trifulca, en donde aseguran hubo detonaciones de arma de fuego, pero habrá una fiesta de quince años este fin de semana, por lo que probablemente se vuelva a presentar un pleito.

Expresaron que dicha situación se presenta generalmente en el campo donde cada semana se reúnen para practicar beisbol o fútbol y las diferencias justamente por el resultado del encuentro “deportivo”, incluso ahí se encuentra las cantinas y evidentemente hay consumo de alcohol, lo cual consideraron es un detonante para que las diferencias surjan entre las personas.

“Ahí se juntan los chavos, los señores y hasta mujeres y se agarran entre las porras, ha habido ocasiones en que ha habido picados con navaja, es más la semana pasada hubo balazos y le llamaron a la Policía y tardaron mucho y ya cuando llegaron pos' ya no había nadie, o sea si van, pero ya al último, nos pos' ya pa' qué”.

Las personas que por obvias razones, platicaron que, pese a que ha habido lesionados de gravedad, las autoridades ejidales no ha actúan, ya que como ya se sabe la venta de alcohol se les autoriza a ellos, por eso prefieren no “hacer ruido” pues les pueden cancelar el permiso, pero el problema que ni las corporaciones policíacas del municipio o del estado hacen algo contundente, pues repitieron que cuando les llaman llegan cuando no ya hay nada.