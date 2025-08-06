Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Denuncian ante Fiscalía Anticorrupción a coordinadora de Ministerios Públicos

SERGIO RODRÍGUEZ

La coordinadora regional de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro, Sofía Concepción Martínez Fermín, fue denunciada por presuntamente entorpecer una investigación.

Pedro Segundo Flores, exalcalde de Nadadores, acusó a la funcionaria de obstaculizar las indagatorias por la muerte de su hija, que inicialmente se calificó como suicidio.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, así como ante la Contraloría General del Estado, confirmó el abogado Miguel Ángel Reyna Adam.

El jurista explicó que se interpuso la queja ante María Eugenia Mazorro Alvarado, titular estatal de Control Interno y Visitaduría de la Fiscalía.

“Estoy trabajando con un enemigo”, dijo Reyna al referirse a la actitud de la coordinadora Martínez Fermín, a quien acusa de proteger una versión falsa del caso.


Asegura que el Ministerio Público y el asesor legal deben colaborar, pero en este caso hay oposición sistemática a reconocer la existencia de un feminicidio.


“El señor Pedro II Flores presentó formalmente ambas denuncias, buscando justicia por la muerte de su hija, pero encontramos resistencias internas muy graves”, añadió.


Reyna Adam también informó que presentó denuncias contra el fiscal Abdel Garza Lozano por presuntos actos de corrupción, cohecho y uso indebido de funciones.


Señaló que tanto el delegado regional como el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, presuntamente encubren a Garza Lozano pese a múltiples señalamientos.


“El propio fiscal presume en círculos privados que no le harán nada porque su madre es amiga cercana del fiscal estatal”, sostuvo el abogado litigante.


El caso generó indignación entre organizaciones que exigen justicia con perspectiva de género y piden intervención de autoridades federales en casos de presunto encubrimiento.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Denuncia Sofía Concepción Martínez Fermín Coahuila

               


