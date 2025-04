Denuncian abuso policiaco por parte de policías estatales en Saltillo

A través de redes sociales, la usuaria Ivonne García denunció un abuso policiaco por parte de elementos estatales la madrugada de este jueves en Saltillo.

Según refirió, fue en la Zona Centro aproximadamente a las 02:15 horas, cuando la unidad 207 de la Policía Estatal le cerró abruptamente el paso a la camioneta donde viajaba junto con otras dos personas.

De la unidad policiaca con placas CA-607A-A, descendieron cinco elementos, entre ellos una mujer, quienes a gritos e insultos los obligaron a bajar de la camioneta donde viajaban.

“Nos dijeron que nos reportaron porque que vendíamos drogas (venta de narcóticos) me aventaron sobre la camioneta, me revisaron a profundidad, incluyendo mi bolsa, me rompieron un termo, nos dijeron que tenían denuncia anónima, nada de lo que decían tenía sentido”, comentó.

Además, denunció que los mismos elementos comenzaron a tomarles fotos en posición de arresto junto a la camioneta, “como si nosotros hubiéramos cavado el túnel de donde escapó el chapo jajajaja. Había más camionetas, y fue con toda la intención de ir sobre nosotros, (y no me pude poner pendeja por que me iban a partir mi madre, eso dijo la señora con su rifle que media 2 metros) y pues pendeja no soy).

Expuso que han estado pasando cosas como esa desde que tuvieron un altercado con una clienta en el lugar donde laboran, por lo que no descartan que esa “denuncia anónima” haya surgido en represalia, sin embargo ya se interpuso la denuncia correspondiente.