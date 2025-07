Denuncian a policías por golpear a hombre de 72 años

Elementos de la Policía Preventiva de Monclova fueron denunciados ante la Agencia del Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), por ingresar sin orden judicial a un domicilio y golpear a un adulto mayor, causándole fracturas y otras lesiones.

El hecho ocurrió el sábado 19 de julio en la colonia Praderas del Sur casas viejas, cuando los policías, presuntamente por una queja de ruido, irrumpieron en el domicilio de Raúl González Torres, de 72 años, y lo agredieron físicamente sin motivo justificado, según la denuncia presentada por sus familiares y su abogada defensora.

Ingresaron sin orden judicial y agredieron a toda la familia

Osiris González Linares, hija del afectado, narró que los oficiales, que llegaron en dos patrullas, entraron sin permiso al domicilio familiar y comenzaron a gritarle a su padre por el volumen de la música. El señor González, quien no escucha bien y no consume bebidas alcohólicas, reaccionó pidiendo que salieran de su casa, lo que provocó la agresión.

“Mi papá no toma. No escucha bien, los oficiales se metieron, empezaron a decirle cosas, y lo golpearon. Solo estaban mis papás solos, mi mamá y él”, relató Osiris. Añadió que al llegar otros miembros de la familia, también fueron agredidos. Una oficial incluso golpeó a una menor de edad y le arrebató su celular, cuando intentaba grabar la agresión.

“Mi papá está fracturado de las costillas, tiene fractura en el pómulo, derrame y un esguince en el cuello. También mi hijo fue golpeado. No voy a parar hasta que se haga justicia”, aseguró.

Denuncias ante el Ministerio Público y Derechos Humanos

La abogada Damayante Espinoza Valerio, representante legal de la familia, informó que ya se interpuso una denuncia penal formal contra los elementos municipales responsables de las agresiones, quienes -indicó- están plenamente identificados por el número económico de las patrullas.

“Entraron sin orden al domicilio y golpearon a un adulto mayor, a menores y otros familiares. Ya se presentó también una queja ante la Cuarta Visitaduría de la CDHEC”, informó. La abogada detalló que solicitarán que la carpeta de investigación sea judicializada y se proceda conforme a derecho.

Piden justicia y garantías de no repetición

Los familiares del señor Raúl González también hicieron responsables a los agentes municipales por cualquier daño que puedan sufrir posteriormente. Denunciaron que han sufrido persecución, como la eliminación de evidencia que han subido a redes sociales, y que temen por su seguridad tras la agresión sufrida.

“Hago responsable a los policías de Monclova de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. No vamos a callarnos. Esto fue un abuso, no por traer uniforme tienen derecho a golpear”, expresó Osiris González.

Los afectados reiteraron que seguirán en la búsqueda de justicia y reparación del daño, y pidieron a las autoridades estatales intervenir para garantizar que se sancione a los responsables y evitar que hechos similares se repitan en la ciudad.