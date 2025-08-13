Demandan obreros de AHMSA extradición y cárcel para Ancira

En la asamblea realizada este miércoles, Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., expresó que el Grupo espera ser citado pronto en Ciudad de México para dar seguimiento al concurso mercantil. Además, celebró que la Fiscalía General retome el caso de Alonso Ancira, y exigió que rinda cuentas por la quiebra de la siderúrgica y repare el daño a los trabajadores.

El dirigente señaló que aún no se ha confirmado la fecha del viaje a Ciudad de México, aunque la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) prometió agendar la reunión próximamente. Cuando suceda, aseguró, los trabajadores acudirán sin falta.

Comentó que la noticia sobre el relevo del caso por parte de la Fiscalía le genera esperanza. “Nos da gusto que las autoridades federales retomen el caso… que lo traigan y le quiten todo el dinero mal habido”, afirmó con firmeza.

Destacó que Ancira debe responder por los delitos y el daño cometido contra los trabajadores. Comentó que su recurso es una burla: “es una persona ambiciosa… inconsciente… lo que quiere es dinero, dinero y más dinero”.

Asimismo, denunció que Alonso Ancira aún busca obtener parte de lo que dejó “de migajas a los obreros”, a pesar de haberse enriquecido a costa de ellos. Calificó esto como injusto e inaceptable.

Piden agilidad en el proceso

Durante su intervención también comentó sobre el proceso de avalúo y venta de bienes de la empresa. Mencionó que la semana pasada en Ciudad de México le informaron que el expediente, con aproximadamente 2 000 hojas, ya fue entregado a la jueza para revisión.

Explicó que la jueza debe revisar el inventario completo, y que el síndico ya envió las bases para la declaratoria. Espera que una vez aprobado el avalúo, se proceda con la venta y así se liberen recursos para pagar a los trabajadores.

Torres Ávalos concluyó enfatizando su deseo de que todo el proceso avance con rapidez, transparencia y en apego a la ley, para que finalmente se haga justicia y los obreros reciban lo que les corresponde conforme a derecho.