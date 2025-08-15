Del rescate de una carta de Hernán Cortés

Tan solo hace unas horas se supone que un documento invaluable de 500 años de antigüedad, firmado por Hernán Cortés, fue recuperado en Estados Unidos y devuelto a México luego de más de 30 años de haber sido robado.

El F.B.I. informó que el miércoles devolvió a las autoridades mexicanas una página original del manuscrito firmado por el Padre del mestizaje mexicano el 20 de febrero de 1527.

Según informó la agente especial Jessica Dittmer, que dirigió la búsqueda y rescate junto con el Departamento de Policía de Nueva York, el documento es una orden de pago en oro que hizo Cortés para una expedición: "En realidad brinda una idea de la planificación y preparación para conocer el territorio inexplorado de aquella época".

Dicho manuscrito fue robado a finales de la década de 1980 en la capital del país, donde formaba parte de una colección de documentos de Cortés en el Archivo General de la Nación (AGN).

"El documento es sumamente importante e interesante. Forma parte del Hospital de Jesús, que es como se le conoce a toda una serie de manuscritos del fundador del hospital, Hernán Cortés", refiere Alfonso Suárez del Real, asesor cultural de la presidencia de México.

En dicha carta del siglo XVI, Cortés pide a uno de sus administradores, Nicolás de Palacios Rubios, realizar una diligencia en particular:"De los pesos de oro que son a vuestro cargo, dad a Melchor López y a Alonso Boedo 60 pesos de oro común, que se les dan por su socorro para ayudar de sus gastos de la Armada que yo hago al descubrimiento de la especiería. Y tomad la carta de pago, con la cual y con esta, vos. serán tomados en cuenta".

Cortés estaba organizando el viaje a las Islas Molucas (Indonesia),que eran conocidas como "las islas de las especias" o "especiería".

Suárez del Real dice que el manuscrito entregado el miércoles a la Embajada de México en Washington DC es uno de 14 que fueron sustraídos. Después de décadas desaparecido, las autoridades mexicanas lo identificaron en una subasta que se realizó en 2015 en Estados Unidos.

El FBI refirió en voz de su agente especial que la operación de recuperación implicó el seguimiento del documento en varios momentos en su país, cambiando de dueño a lo largo de los años.

Aunque no hubo detalles de dónde ni cómo se recuperó, la Agente especial Dittmer informó en un comunicado que nadie será procesado en relación con el robo del documento, lo cual sugiere inocencia o desconocimiento respecto a su ultimo poseedor, subrayando incluso que algunas partes involucradas renunciaron por escrito a los derechos de posesión del documento y el FBI se hizo con el mismo:"Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos de la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos con el fin de comprender mejor la historia", señaló la agente especial.

Antes de la entrega del miércoles, el FBI ya había devuelto también en julio del 2023 otra orden de pago firmada por Cortés para la compra de "azúcar rosa"-es decir, azúcar sacada de la remolacha, lo que era muy popular en la Europa renacentista y hasta hace algunas décadas en los Países Bajos-que fue devuelta también al AGN.

En el marco reciente de los segundos festejos oficiales por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan-los primeros ya se habían celebrado el sexenio pasado en el 2021-la devolución por parte de uno de los Departamentos de Investigación y Seguridad Interior del Gobierno de los Estado Unidos, perteneciente al padre del mestizaje, se presenta como pauta para una oportunidad histórica que lejos de discriminarnos, tal como lo hace el falso indigenismo aztecoide y centralista, en realidad nos hermana a todos como mexicanos.