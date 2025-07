Dejan inconclusa Central de Ciclo Combinado de 319 millones de dólares en Lerdo

Luego del incumplimiento en varias fechas de entrega por parte de la empresa china Oil HBP Science & Technology Corporation, en consorcio con la empresa mexicana SOLARTEM SA. De CV., ambas empresas contratadas por el Gobierno de México para construir la nueva Central de Ciclo Combinado (CCC) Lerdo, Durango, finalmente ya se dio por terminado el contrato con ambas empresas asociadas para la construcción de esta Central, cuyo objetivo principal es dotar de energía eléctrica al norte del país. Esta CCC de Lerdo representa una inversión de 319 millones de dólares. Hasta ahora nadie ha respondido por millonarios adeudos con empresas mexicanas subcontratadas, siendo el Fideicomiso de la CFE la fuente de pago.

Esta planta es crucial para el abastecimiento de energía eléctrica en el norte, pues produciría 350 MW en sus tres módulos, para lo cual se contempló una inversión de 319 millones de dólares, con el objetivo de dotar de energía eléctrica a los estados de la región Bajío y Norte del país. Lo anterior además reduciría los apagones de energía que se sufren en la región Laguna de Coahuila y Durango.

La CCC de Lerdo forma parte de los proyectos de ciclo combinado iniciados durante el sexenio del expresidente, Andrés Manuel López Obrador. Su construcción se proyectó en abril del 2022 y se suponía estaría lista en agosto del 2024 pero hubo retrasos. La CCC de Lerdo formó parte de la presentación del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Incluso, todavía en febrero de este año, durante La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, anunció que sería inaugurada el 30 de junio.

La funcionaria federal explicó que este proyecto, que inició su construcción hace más de un año y medio, forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, el cual contempla 51 obras de infraestructura con una inversión estimada en 22 mil 377 millones de dólares, destinadas a incrementar en 22 mil 674 MW la capacidad del sistema eléctrico en México.

El Contrato

Se trata de un contrato obra llave en mano a precio alzado para la construcción de una Central de Ciclo Combinado en la Ciudad de Lerdo, Durango, denominada CCC Lerdo, ubicada dentro de las instalaciones de la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria (propiedad de CFE), entre el Fideicomiso de Proyectos de Generación Convencional y la empresa china HBP, en consorcio con SOLARTEM.

El Fideicomiso de Proyectos de Generación Convencional es un fideicomiso creado por la Comisión Federal de Electricidad para financiar proyectos de centrales termoeléctricas con tecnologías de ciclo combinado y combustión interna, ubicadas en zonas estratégicas con alta demanda eléctrica.

Un contrato obra llave en mano a precio alzado, es un acuerdo en el que un contratista se compromete a entregar una obra completa y funcional a cambio de un precio fijo y preestablecido, regularmente asumiendo la responsabilidad por todos los costos y riesgos asociados a la ejecución del proyecto.

La CFE declaró al inicio de los contratos que la fuente de pago sería CFE Fideicomiso.

Quedaron Mal

El proyecto de CCC Lerdo inició actividades de construcción el 14 de agosto de 2022 y su término contractual fue el 15 de agosto del 2024, el cual no cumplió la empresa HBP, en consorcio con SOLARTEM, quienes obtuvieron una prórroga para el 28 de febrero del 2025 que no cumplieron y luego obtuvieron otra prórroga para el 30 de junio de este mismo año, misma que tampoco se cumplió, ocasionando además un grave problema para el país, que para estas fechas ya contaba con la disponibilidad de energía eléctrica que produciría esta CCC de Lerdo, Durango.

Al cumplirse la tercera fecha de entrega, el 30 de junio de este año, el proyecto se cerró y recibieron todas las empresas mexicanas subcontratadas (a las que les deben cantidades millonarias) un correo por parte de la empresa HBP, informándoles que el contrato se había terminado de manera voluntaria entre SOLARTEM y "el propietario", y que el propietario (CFE) había acordado revisar para asumir las deudas pendientes de SOLARTEM con sus subcontratistas.

Lo anterior se haría a través de un proceso de subrogación, es decir, la CFE se convertirá en su acreedor de las obras para las cuales fueron contratados y su nuevo deudor para las obligaciones de pago que SOLARTEM tenía con estas empresas mexicanas (mas de 20 empresas) subcontratadas.

Para ello, les pidieron a las empresas mexicanas subcontratadas completar una tabla financiera adjunta, con información solicitada respecto a montos facturados no pagados y el valor de los trabajos completados pero aún no facturados.

No obstante, después de los siguientes días, todas las empresas recibieron llamadas donde se les informó que deberían de revisar cuentas con personal chino de las empresas SOLARTEM y HBP y que la postura era pagar solo el 30% del adeudo a estas empresas , pese a que algunas de ellas lograron terminar el 100% de los trabajos convenidos bajo sus contratos, pero todavía no han recibido los pagos correspondientes, mientras que otras no pudieron terminar la totalidad de los mismos, por causas imputables a SOLARTEM y a HBP.

Son más de 20 empresas mexicanas subcontratadas en esta situación y 8 de ellas son representadas por el licenciado Luis Escalera, quien a su vez es vocero de las mismas, entre ellas GSA Monterrey, Inmobilitown, Milwrigth México Services, Construcción Servicios Integral SA. De CV., Ingeniería Eléctrica Willy. Solo a estas 8 empresas se les deben más de 140 millones de pesos.

Mal desde el inicio

Estas 8 empresas representadas por el licenciado Escalera, aseguran que desde un inicio la empresa HBP en consorcio con SOLARTEM no contaba con ingenierías completas, lo cual causaba retrasos en la realización de los trabajos convenidos bajo contrato y presentaron múltiples inconsistencias al momento de construir en el sitio.

Lo anterior, indican, generó el aumento de gastos indirectos por seguridad laboral, rentas de equipos etcétera. Esto pese a que en los contratos hay cláusulas donde se estipula que si por causas imputables a la empresa SOLARTEM, la obra requiere de tiempos extendidos de construcción, los gastos deberán correr por cuenta de dicha empresa.

Pese a que ambas (SOLARTEM y HBP) son responsables de suministrar equipos hasta la fecha en que ya culminó el contrato (30 de junio), nunca se contó con la totalidad de los equipos y materiales, lo que se traduce en tiempos extendidos, además del retardo de pagos a las empresas, conllevando a múltiples paros por parte de ellas, que incluso derivaron en el bloqueo al acceso al proyecto por parte del sindicato de CFE.

Las empresas mexicanas subcontratadas expresaron que la falta de pago los ha llevado a un quebranto económico por los gastos indirectos, costos de equipo y costos por personal, ocasionando los periodos extendidos de la ejecución de la obra imputables al contratante.

SOLARTEM y HBP tomaron la decisión de traer a 400 personas originarias de China y subcontratar personal con otra empresa proveedora mexicana, pero no proveyeron de las herramientas especializadas requeridas y nuevamente ocasionó el incremento del costo del proyecto y demoras en el avance de la obra.

Las empresas optaron por incluso contratar a jefes de cuadrillas de las empresas a las que adeudaban. Por lo anterior, varias empresas decidieron dejar de construir y se dedicaron a terminar los dos cierres de calidad y seguridad laboral y algunas otras a preparar las demandas correspondientes contra ambas empresas, continuando con personal dentro del proyecto para no dar la justificación legal de abandono de obra.

Piden ayuda a Sheinbaum

"Toda esta situación nos crea incertidumbre, ya que hasta la fecha no podemos obtener información oficial por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Por tal motivo, solicitamos el apoyo mediante un oficio para poder conformar una mesa de diálogo entre funcionarios de la CFE que estén llevando la negociación de esta terminación anticipada y los representantes de las empresas involucradas, para saber de una fuente oficial mexicana el estatus de pago de los adeudos", señala el documento en poder de El Siglo de Torreón, pero aseguran que hasta el momento no han logrado tener éxito en esta comunicación con CFE.

El pasado 24 de julio de este año, representantes de las empresas mexicanas subcontratadas se presentaron, por segunda vez, en las oficinas de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Centro Norte de la CFE, acompañados de un notario público para dejar en antecedente del adeudo de los 140 millones de pesos mexicanos, correspondientes solo a las 8 empresas, no obstante no fueron atendidos, aseguran, mientras que otras empresas a las que se les adeuda también están realizando gestiones por su cuenta y aparte para gestionar los pagos.

"Solicitamos de la manera más respetuosa a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a funcionarios de las demás dependencias gubernamentales y a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que intervengan en la solución del quebranto económico ocasionado hacia nosotros, más que dueños de empresas, a profesionistas, técnicos y trabajadores. Somos padres y sustento de familias mexicanas", indica el documento signado por estas empresas.

Lo anterior fue comunicado al ingeniero Vladimir Fernández Villarreal, subgerente de producción Termoeléctrica Centro Norte de la Comisión Federal de Electricidad el pasado 23 de julio.

A pesar de que empresas involucradas solicitan el apoyo a CFE mediante un oficio, hasta el momento no han conseguido conformar una mesa de diálogo para saber el estatus de pago de los adeudos. (EL SIGLO DE TORREÓN)