Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos clasificados, eliminados y cruces

La Leagues Cup 2025 ya tiene definidos a sus ocho contendientes para los Cuartos de Final, instancia que se disputará a eliminación directa y que enfrentará a lo más destacado de la Liga MX y la MLS.

Este año, el torneo implementó un nuevo formato que limita a cuatro el número de equipos clasificados por cada liga, dejando atrás las fases finales más amplias de ediciones anteriores. La Fase 1 enfrentó a clubes de ligas opuestas, pero el avance se definió comparando el rendimiento únicamente con rivales del mismo país.

Por parte de la Liga MX, lograron su boleto Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla, mientras que la MLS contará con la presencia de Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.

En contraste, la lista de eliminados incluye a históricos que no pudieron superar la etapa inicial. América, Monterrey, León, Chivas y Pumas encabezan el grupo de 14 clubes mexicanos fuera de competencia, mientras que del lado estadounidense quedaron en el camino franquicias como LAFC, Portland Timbers, New York Red Bull y Atlanta United.

Los Cuartos de Final se jugarán entre el 19 y 20 de agosto, con horarios y sedes por confirmarse. Los emparejamientos quedaron así: Seattle Sounders, líder de la MLS, se medirá ante Puebla, cuarto de la Liga MX; Inter Miami enfrentará a Tigres; LA Galaxy jugará contra Pachuca; y Orlando City se verá las caras con Toluca, el mejor clasificado del fútbol mexicano.

Con un formato más cerrado y cruces directos desde el inicio de la Fase Final, la Leagues Cup 2025 promete choques de alto voltaje que medirán el poderío de ambas ligas en su camino hacia la corona continental.