Deportes Leagues Cup 2025 Liga MX Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup

Leagues Cup 2025

Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos clasificados, eliminados y cruces

La fase inicial del torneo binacional concluye con ocho clubes —cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS— que buscarán la gloria internacional en agosto

Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos clasificados, eliminados y cruces

Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos clasificados, eliminados y cruces

EL SIGLO

La Leagues Cup 2025 ya tiene definidos a sus ocho contendientes para los Cuartos de Final, instancia que se disputará a eliminación directa y que enfrentará a lo más destacado de la Liga MX y la MLS.

Este año, el torneo implementó un nuevo formato que limita a cuatro el número de equipos clasificados por cada liga, dejando atrás las fases finales más amplias de ediciones anteriores. La Fase 1 enfrentó a clubes de ligas opuestas, pero el avance se definió comparando el rendimiento únicamente con rivales del mismo país.

Por parte de la Liga MX, lograron su boleto Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla, mientras que la MLS contará con la presencia de Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.

En contraste, la lista de eliminados incluye a históricos que no pudieron superar la etapa inicial. América, Monterrey, León, Chivas y Pumas encabezan el grupo de 14 clubes mexicanos fuera de competencia, mientras que del lado estadounidense quedaron en el camino franquicias como LAFC, Portland Timbers, New York Red Bull y Atlanta United.

Los Cuartos de Final se jugarán entre el 19 y 20 de agosto, con horarios y sedes por confirmarse. Los emparejamientos quedaron así: Seattle Sounders, líder de la MLS, se medirá ante Puebla, cuarto de la Liga MX; Inter Miami enfrentará a Tigres; LA Galaxy jugará contra Pachuca; y Orlando City se verá las caras con Toluca, el mejor clasificado del fútbol mexicano.


Con un formato más cerrado y cruces directos desde el inicio de la Fase Final, la Leagues Cup 2025 promete choques de alto voltaje que medirán el poderío de ambas ligas en su camino hacia la corona continental.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Leagues Cup 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos clasificados, eliminados y cruces


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404963

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx