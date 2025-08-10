Torreón presenta déficit del 58 % en rutas de transporte público

Los concesionarios de rutas de autobuses tienen abandonada la prestación del servicio de transporte a pesar de que hay un considerable aforo y demanda de la población usuaria, pues de las 584 concesiones autorizadas por el ayuntamiento solamente están activas unas 249, es decir, un déficit del 58 por ciento.

Para la ciudadanía, esto se traduce en esperar más de una hora el camión que la llevará a su destino, además de un gasto extraordinario en otros medios de transporte como el taxi, vehículos de plataforma o incluso unidades de rutas intermunicipales.

El director de Transporte Público Municipal, César Alvarado Mendoza informó que el mayor déficit en la prestación del servicio se presenta en el sector norte de la ciudad, donde gran parte de la población usuaria se apoya de los autobuses de las rutas intermunicipales o conocidos como “rancheros” , lo que suple funciones que deberían atender los concesionarios de rutas como la Satélite, que no está funcional.

“Son unidades que no tienen una concesión municipal, pero que están sacando el servicio, pues los usuarios recurren a estos camiones ejidales para llegar desde la zona norte, de colonias como Villa Florida, rancho de Ana, Senderos y Viñedos hasta el centro de Torreón u otras áreas a las que necesitan llegar para su trabajo, hacer trámites y muchas otras actividades”, expuso el funcionario.

Otro ejemplo del abandono en la prestación del servicio es la ruta Triángulo Amarillo, que aunque tiene 18 unidades autorizadas solamente hay dos, por lo que considerando que todo el recorrido se hace en una hora y media o dos, los usuarios tienen que esperar demasiado tiempo para abordar. Si bien el periodo vacacional escolar representa una disminución del 30 a 35 por ciento en la demanda, las necesidades persisten.

Alvarado Mendoza dijo que en algún momento, los concesionarios aludieron un escaso aforo para dejar de cubrir los recorridos, pese a que las 16 mil encuestas que se aplicaron hace algunas semanas a los usuarios de esta ciudad refieren lo contrario.

Dichas encuestas se aplicaron durante tres semanas, dos de las cuales se hicieron en paraderos de autobuses con alta afluencia, como los que están en el cruce El Campesino, bulevar Torreón-Matamoros y Rodríguez Triana, bulevar Centenario y otros más.

La tercera semana se llevaron a cabo a bordo de las unidades, para registrar el sentir de la ciudadanía respecto a las condiciones del servicio y de ahí partir en el plan de modernización.

El director de Transporte Público Municipal dijo que los permisos temporales que se aprobaron por el Cabildo hace algunas semanas, para atender la prestación del servicio en algunas de las 28 rutas con déficit, servirán para atender de modo emergente las necesidades, mientras se atiende lo relacionado con las concesiones inactivas.

Lo que las 16 mil encuestas revelaron fue, principalmente:

• El 44 por ciento de las personas encuestadas utiliza el autobús de cuatro a cinco veces por semana.

• El servicio de transporte público de Torreón es calificado por los usuarios con un 6.

• La edad promedio de los usuarios es de 35 años.

• Las principales quejas contra este servicio son: mal trato a los pasajeros y unidades en mal estado.

• El principal motivo de viaje es por trabajo y para acudir a la escuela.

• El 44 por ciento de los encuestados dijo que su camión se tarda de 21 a 40 minutos.

• Hay quienes deben caminar hasta por cinco minutos para llegar a la parada de autobús.

