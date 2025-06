Debaten Sheinbaum y reportera sobre candidatos que figuraron en acordeones y ganaron

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum (CS) cerró la conferencia mañanera antes que seguir respondiendo a los cuestionamientos de la periodista Reyna Haydee Ramírez (RR) sobre la elección judicial, una vez que en días pasados los distintos candidatos recibieron su constancia de mayoría, pese a los señalamientos de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La periodista cuestionó a la presidenta sobre el origen de los acordeones que circularon semanas antes de la elección y que promovían en su mayoría perfiles alineados a la cuarta transformación, en respuesta, Sheinbaum planteó una consulta con los reporteros presentes cuestionando quiénes llevaron una lista o "acordeón", considerando que se votaron a 38 aspirantes.

Acordeones, ruta al triunfo de mayoría de candidatos

Si bien gran parte reconoció que llevó su lista, la periodista presionó y planteó "¿A qué atribuye presidenta a que el 90 %, según los datos que dieron los consejeros el domingo, de los candidatos que figuraron en los acordeones fueron los que ganaron?"

Sheinbaum puso de ejemplo a los candidatos a la Suprema Corte y dijo "Si todo mundo hubiera votado por los mismos, hubieran tenido todos los mismos votos. ¿Cómo me explicas que el segundo lugar de hombres tenga prácticamente la mitad de los votos del primero?

Siguiendo con las preguntas, Ramírez le reiteró que el 80 % de los candidatos -solo para ministros a la Suprema Corte- que ganaron, venían en los acordeones, agregando que a los consejeros del INE les saltó que había 7 mil millones de combinaciones posibles para elegir a los aspirantes y resultaron ganadores los de los acordeones.

RR: ¿A qué atribuye usted que los que ganaron son los que venían en los acordeones?

CS: No es que no es así, porque si no todos hubieran voto igual... fue una elección donde normalmente la mayoría de los que votaron llevaban una lista que habían elaborado previamente porque había muchos numeritos los que tenías que poner.

Triunfo de candidatos cercanos a la 4T

RR: ¿A qué atribuía que la mayoría de los que ganaron Bátiz, Lenia, Esquivel, Hugo, sean cercanos a Morena o al expresidente López Obrador?

CS: No sé si has visto las encuestas, resulta que primero el PAN y el PRI se negaron a participar, ninguno de la oposición, más allá que no participaban como partido político se negaron a presentar candidatos, decidieron llamar a no votar.

La presidenta planteó que la mayoría del pueblo apoya a la 4T, entonces era "natural" que a la hora de votar si había personas con una historia vinculada a un movimiento de transformación , sean las personas que elige la gente. Sheinbaum dijo que a la gente no debe olvidársele la corrupción en el Poder Judicial y ahora con la elección va a cambiar.

Ramírez cuestionó también si no tenían responsabilidad alguna los comités que seleccionaron a candidatos judiciales que no tenían el promedio, participaron el proceso, ganaron y luego el INE les retiró su victoria.

Llamar al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte para agilizar algún caso

RR: ¿Cree que Hugo Aguilar (ministro presidente electo de la Suprema Corte) se resista o se niegue a tomarle el teléfono a usted o al Poder Legislativo?

CS: Yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación

RR: Pero hasta ahora ningún presidente de México se ha resistido a hacer eso, AMLO lo confesó aquí, que cuando tenía algún problema o quería agilizar un caso le llamó en varias ocasiones a Arturo Zaldívar... a usted todavía le quedan cinco años, entonces vamos a ver.

CS: Lo más importante es que este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial, no luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección para que acabáramos dándole instrucciones, nuestro interés es la autonomía, que realmente haya un Estado de derecho, porque no ha habido.