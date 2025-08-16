DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… Disfruten las últimas semanas de vacaciones.

La Asociación Civil "Lagunero Primero", que la conforman el Cónsul Honorario de Francia en La Laguna, Christian Collier de la Marliere, y su hijo, Maurice Collier de la Marliere, director, y la familia Cabello Guerrero de ACV Group, encabezada por doña Perla Guerrero de Cabello y sus hijos Paty y Alejandro Cabello Guerrero, dieron a conocer la donación de la escultura denominada Nasa Lagunera a la Ciudad Jardín, Lerdo. Esta es una réplica a gran escala de la nasa que utilizaban los Irritilas para pescar en el río Nazas; será de un tamaño de cinco metros, mismo que será colocado sobre un arco de 1.5 metros de alto, la cual será instalada en la rotonda Hermila Galindo, frente a la ciclopista. Los hermanos Paty y Alejandro Cabello Guerrero, directivos de ACV Group, declararon que esta obra deberá inaugurarse antes de concluir el año. Felicitaciones por ese espíritu generoso y énfasis en que la Laguna la hacemos todos. Esté al pendiente.

Mi querida amiga Ceci Ramírez Hamdan, el día de mañana, iniciará una vuelta más al Astro Rey. Con este motivo, estará recibiendo múltiples felicitaciones de sus familiares y diferentes grupos de amistades, que de seguro le externarán muestras de cariño e invitaciones a comer o cenar. ¡Congratulaciones!

De igual manera, la guapa rubia ojiverde, Mavicha García de Romo, celebrará su cumpleaños. Desde muy temprano, su esposo, José Juan Romo Mena, y sus hijos Pepe, Pau y Sergio la consentirán, y también familia y amigos le externarán los buenos deseos.

Regresó de vacacionar de La Joya, California, doña Carmelita Martínez de Leal, justo para celebrar su cumpleaños en esta ciudad, que será el miércoles 20, y estar acompañada de sus hijos Carmelita, Lucero, Claudia y Leobardo Flores, Jossie y Mariano Barraza, así como sus nietos y bisnietos, quienes la consentirán con múltiples atenciones, agradeciendo la dicha de tenerla con ellos, al cumplir nada más y nada menos que 93 años de fructífera vida. Desde aquí, mis felicitaciones y los mejores deseos.

El R. Ayuntamiento de Torreón, a través del Archivo Municipal, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco del 118 aniversario de la ciudad de Torreón, invita para el jueves 4 de septiembre, en punto de las 19:00 hrs, en el Auditorio del Museo Arocena, a la presentación del libro La Comarca Lagunera (1875-1975), cinco estudios sobre su historia económica y empresarial, de la autoría de Mario Cerutti. Los comentarios estarán a cargo de Alejandro Dávila Flores, Javier Ramos Salas y el autor. Haga un espacio en su agenda; al término se ofrecerá un brindis de honor.

Dentro del marco del Mes del Adulto Mayor, el Asilo de Ancianos Samuel Silva de Torreón y Carmen Sedano Ponce de León, voluntaria del asilo, invitan a unirse a esta tierna actividad de "adoptar a un abuelito", que se trata de regalar parte de tu tiempo, pasando con ellos algunas horas de calidad. Esta visita presencial les otorgará atenciones y muestras amables de cariño y alegría, para ayudarles a enriquecer su calidad de vida. Son más de 100 adultos que se atienden y más de la mitad no cuentan con familia, y otros, aunque la tienen, no reciben visitas de ellos. Apoyemos esta noble causa.

La guapa Sofía Carriedo García, directora del Instituto Municipal de la Juventud en la vecina Gómez Palacio, ha dejado huella, pues se ha distinguido por sus múltiples actividades enfocadas a la juventud, muy en particular en el medio rural. La semana pasada destacó en el ejido La Esmeralda, en el Centro Poder Joven, pues habilitó un espacio para la lectura, asesorías de tareas y talleres, donde serán beneficiados los niños y adolescentes de ese sector. ¡Enhorabuena!

El pasado 6 de agosto, la Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, inauguraron en el edificio de Rectoría la exposición colectiva de los alumnos de Licenciatura en Artes Visuales, la cual se vio muy concurrida, y al término se ofreció un brindis de honor.

Continuando con la UAL… La universidad de todos los laguneros invita a estudiar una maestría para mejorar no solo su perfil profesional, sino transformar y enriquecer su visión del mundo. Por este motivo, la UAL ofrece un posgrado que se adapta a usted, con un enfoque académico sólido y una planta docente con experiencia real en su campo: mejores oportunidades laborales, mayor ingreso económico, desarrollo profesional y personal, clases en modalidad híbrida, profesores con grado de doctor y experiencia en el área. Inscripciones abiertas. Mayor información al teléfono 871-729-01-56, WA 8713-87-77-98 o al correo [email protected].

Casa Iñigo llevará a cabo del 26 de agosto al 25 de septiembre la Escuela de Perdón y Reconciliación ES.PE.RE. Perdonar es una decisión que restaura el amor propio. Interesados, solicitar mayor información al teléfono 8711-24-01-46 con la señorita Norma.

La chef MaryLu Gidi recibió atenta invitación de parte del ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, para ser parte de los jueces que evaluarán y seleccionarán a los ganadores del concurso "CHAMPION DEL GRILL DE COAHUILA", el cual se realizará dentro del marco de celebración del Rodeo Saltillo 2025, el próximo 18 de octubre en las instalaciones de la Feria de Saltillo. Este evento, que se ha posicionado como el de mayor preferencia al norte del país, logra conjuntar en un solo lugar todas las vertientes de la cultura vaquera, llevando a Coahuila al siguiente nivel. CHAMPION DEL GRILL DE COAHUILA será el centro de la pasión, donde el fuego, el humo y la sazón se combinan para ofrecer una experiencia culinaria única, que reunirá a parrilleros de alto nivel que han destacado en cada uno de los eventos gastronómicos que se han realizado en el estado, los cuales tendrán la oportunidad de mostrar su talento frente a un panel de jueces altamente reconocidos.

El Centro Comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, para este mes llevará a cabo diversas actividades: hoy, de 16:00 a 19:00 hrs, ¡Diviértete con El Tecolotito!, presentado por El Siglo de Torreón, segundo nivel (Área Yog), y este mismo día, pero a las 17:00 hrs, en el Atrio Principal, presentación musical del grupo "Angest". Consulte la cartelera completa en sus redes sociales. Acuda y disfrute en compañía de su familia.

La espera terminó! Ya puede consultar la programación completa de la próxima temporada Otoño-Invierno 2025 de la Camerata de Coahuila, la cual incluye concierto de música mexicana, suite El lago de los cisnes, concierto de Navidad, Harry Potter y más sorpresas que llegarán a nuestra temporada. Adquiera sus boletos a través de la plataforma de @newticketmx.

Disfrute de una experiencia exclusiva y viva una cena maridaje única, el jueves 21, en punto de las 19:00 hrs, en MEZZO restaurante, guiada por THE MACALLAN NATIONAL Brand Ambassador David Zambrano. Mayor información, puede ingresar a la página de Facebook de La Casa del Vino.

En la revista Player of Life dieron a conocer a los TOP del Restaurante 2025, reconociendo por su calidad, innovación y propuesta culinaria, entre ellos: Cocina del Mundo "Casa del Panini" de Georgina y Carlos Finck; Oriental Grill con Alberto Herrera Leal; Moka Boutique y Hotel de Mónica Bitar; Bistro con Tony Jiménez; Italianísimo con Oliver Sifuentes; Los Farolitos en Cocina Mexicana y Revelación Mochomos… A todos ellos, felicitaciones y disculpa por otros muchos, muchos más que escapan a mi memoria.

El Museo Arocena, hoy en punto de las 16:00 hrs, en el auditorio del museo, en su cine "Rumbo al Ariel 2025", presenta: El lugar de la otra (Maité Alberdi / Chile / 95 min. / Drama). La escritora María Carolina Geel asesina a su amante y el caso cautiva a Mercedes, quien es la actuaria del juez del caso, por lo que ella se adentra en la investigación y comienza a cuestionarse sobre su vida y el rol de la mujer en la sociedad; y para mañana, a la misma hora, Un actor malo (Jorge Cuchí / 125 min. / Drama). Una actriz denuncia a su compañero de rodaje por haberse comportado de manera indecente durante la filmación. A partir de ese momento, la productora del largometraje tratará de todas las maneras posibles de ocultar el escándalo. Está cordialmente invitado.

El Teatro Isauro Martínez presenta, bajo la dirección de Diego del Río, Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams, un clásico estadounidense que ha marcado generaciones, protagonizado por Mariana de Tavira, nominada al Premio Oscar en 2019, con la participación del actor lagunero Rodrigo Virago. Esto será el martes 2 de septiembre, en punto de las 19:30 hrs. Ya puede adquirir sus boletos en https://boletos.newticket.com.mx.

A los gustosos de la filatelia, visiten la página donde podrá conocer más sobre este apasionante entretenimiento. La dirección es www.etiangui.com. En esta página home solo se listan las últimas publicaciones; los invitan a acceder a la sección deseada (Editoriales / Noticias) y ahí encontrarán todas las publicaciones disponibles. También podrá usar la herramienta de búsqueda rápida.

Para los amantes del idioma español: un "bufete" es el estudio o despacho de un abogado, mientras que un "bufé" es una comida compuesta de una diversidad de alimentos.

Continuamos con José María Morelos y Pavón… En la capital de la Nueva España, estos sucesos se conocieron por la Gaceta de México del 9 de junio, ante la consternación de la Iglesia, la Audiencia y el Ayuntamiento. En principio, el virrey José de Iturrigaray se negó a reconocer a Fernando VII como rey de España y de las Indias, hasta que, por presiones del Ayuntamiento, Fernando VII fue proclamado rey el 13 de agosto, justamente en el 287º aniversario de que Hernán Cortés tomara Tenochtitlan, en 1521. Pero los rumores acerca de que Iturrigaray pretendía desconocer al gobierno español y constituirse en monarca del virreinato crecían y se hicieron más grandes cuando el virrey se negó a reconocer a la Junta de Oviedo, pero también lo hizo con la Junta de Sevilla. El 15 de septiembre, un grupo de españoles acaudalados, encabezados por el hacendado vizcaíno Gabriel de Yermo (Sodupe, Vizcaya, 1757-1813, México), tomó preso al virrey y a miembros del Ayuntamiento, como a Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien fue asesinado el 4 de octubre en la Cárcel del Arzobispado y que es considerado como el primer mártir de la Independencia. En el lugar de Iturrigaray, fue nombrado el mariscal de campo Pedro de Garibay, un octogenario. Continuará…

