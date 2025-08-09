DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… Y ya estamos en la etapa final de la canícula.

No deje de disfrutar el plenilunio, que hoy estará en su máximo resplandor...

Continuando con los fenómenos naturales… El día de mañana, prepárese para ver un show celeste único: seis planetas se alinearán en el cielo -Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno-, una alineación rara, visible a simple vista justo antes del amanecer. No es necesario telescopio, solo madrugar un poco y mirar al este. Una oportunidad perfecta para conectar con el universo. No se lo pierda.

Ayer celebró su cumpleaños Fredy Villarreal Gómez en compañía de su esposa Valeria Russek e hijos. Fue objeto de múltiples muestras de cariño y buenos deseos de familiares, amistades y colaboradores de Vinícola Parvada y Latitud25. ¡Parabienes!

Culminó su misión en la tierra la estimada y fina dama, doña Ana María Berumen de Jiménez. Extiendo mi condolencia a sus hijos Diego, Enrique, Darío, Ana María, Malena, Maribel, Rocío, Jorge y Javier Jiménez Berumen, y a sus respectivas familias. Doña Ana María, en compañía de su esposo Diego Jiménez, formó una sólida y ejemplar familia basada en los valores morales. Su trato amable y generoso con todos los que la rodearon le ganó el respeto y la admiración; deja gratos recuerdos en su familia y la comunidad. Que Dios Padre, en su infinita bondad, les fortalezca en su ausencia. Para ella, oración y descanse en paz.

Hasta la bella Zirahuén, Michoacán, una felicitación sincera a mi querida amiga y pintora, Marga Ra Garza Solares, ya que el martes 12 le cortará una hoja más al calendario. Desde muy temprano recibirá múltiples felicitaciones de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

Me uno a la pena que embarga a la familia Franco Ramírez por la partida a la Casa del Creador del estimado caballero Jorge Franco González. Mis condolencias, en especial, a su esposa, Lorella Ramírez Rodríguez; a sus hijos Jorge, Lorella, Paulina, Heriberto Daniel y Karla; cónyuges y nietos; así como a sus hermanos Cory, Cristina y Ramón Franco González y demás familiares. Ruego a Dios Padre los conforte en su partida. Para él, oración y descanse en paz.

Fernando González Arriaga y Saide Nahle Balandrano, el martes 5, recibieron la llegada de su segundo hijo, que ha colmado de alegría a toda la familia, empezando por su hermanita Eugenia, sus abuelos Blanca y Fernando Nahle, así como Patricia y Fernando González. Han estado recibiendo múltiples felicitaciones por el nuevo miembro de la familia, que próximamente será llevado a recibir las Aguas del Jordán y al que le darán por nombre Juan Pablo.

Esta Casa Editora, a través de la revista Siglo Nuevo, en colaboración con Camerata de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, invita a la plática "Los senderos de la partitura" impartida por los maestros Iván López Reynoso y José Luis Barros Horcacitas. Esto será el próximo jueves 28, en punto de las 19:00 hrs., en las instalaciones de El Siglo de Torreón. Interesados pueden reservar su lugar al teléfono 8717-16-45-14.

En días pasados fue llamada a la presencia de Dios Padre la estimada Marcela Aranzábal Fernández, viuda de Pruneda. Mi sentido pésame a sus hijos Marcela y Salvador; a sus respectivos cónyuges; a sus hermanos Pedro José, Esperanza, Pilar y Jesús Aranzábal Fernández; así como a las familias Pruneda Batarse y Carmona Pruneda. Me uno en oración por su eterno descanso.

Desde aquí, una felicitación sincera a Benito Carriedo Muñiz y Karina García Villanueva de Carriedo, ya que el viernes 15 estarán cumpliendo 28 años de feliz y armonioso matrimonio. Estoy segura de que sus hijos Sofía, María José y Christian Daniel Carriedo García los festejarán con deliciosa comida familiar en su residencia. Que sean muchos, muchos más.

En la ciudad de Monterrey, el próximo jueves 14 iniciará una vuelta más al Astro Rey mi primo Carlos Romo Mena. Su esposa, Tere Corrales de Romo, y sus hijos Carlos, Milena y José Miguel, así como sus dos nietos, lo festejarán con sus platillos favoritos, y asistirán sus hermanos José Juan, Gaby y Rocío, que harán viaje especial para esta ocasión. ¡Felicidades!

El pasado jueves, con gran éxito y lleno total, en punto de las 19:00 hrs., el restaurante MAIA "Taller Culinario", ubicado en el Boulevard Independencia 1730, colonia Navarro, llevó a cabo una clase especial de pintura inspirada en "Las Manzanas de Picasso", guiada por la artista Alejandra R. de la Peña. Los asistentes celebraron una noche mágica de vino y manzanas, donde disfrutaron de variados bocadillos acompañados de vinos de buena cepa; además, realizaron pintura en lienzo con acrílicos, la cual se llevaron a su hogar para adornar algún espacio con su obra de arte. Este es el segundo taller culinario; el primero fue "Desde el corazón de la milpa", también con muy buena concurrencia. Esté pendiente, porque habrá próxima convocatoria.

El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 10 al 26 de octubre en los callejones de Guanajuato, que se llenarán de arte, música, tradición y cultura. En esta ocasión los invitados serán Reino Unido y Veracruz. Se reunirán un total de 3,458 artistas de 31 países, como Argentina, Turquía, Francia, Mali y Brasil, así como de México. Algunos de los artistas que se presentarán en las diferentes sedes, como el Teatro Juárez, la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Plaza Los Pastitos, Plaza Mexiamora, Jardín El Cantador y Plaza San Roque, serán Nathy Peluso, Julieta Venegas junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Los Bitchos, Sam Eastmond, Kid Koala, África Express, Adrián Oetiker, Sun Ra Arkestra, entre muchos más. Esté pendiente y vaya organizándose si desea asistir.

El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna estará de manteles largos, ya que cumplirá 50 años de haber abierto sus puertas en la región, y lo festejará con diversas actividades artísticas, deportivas y académicas dentro de los meses de agosto a diciembre de 2025. Su Director General del Campus, Agustín Hernández, y Teresa Huerta, Directora de PrepaTec Laguna, dieron a conocer que iniciarán el viernes 15 de agosto con el 50 FEST para la comunidad estudiantil; el viernes 22, ceremonia oficial del 50 aniversario, develación del Mural de Agradecimiento para reconocer a empresas y personas que apoyan el programa Líderes del Mañana; y para concluir este día, el Concierto de Danzas Sinfónicas de la Camerata de Coahuila, en la Arena Borregos Santiago A. Garza de la Mora. Para cerrar el mes de agosto, el viernes 29, en punto de las 19:00 hrs., en la Arena Borregos Santiago A. Garza de la Mora, egresados y estudiantes presentarán Melody Legacy, ensamble musical con éxitos de los 70's, 80's, 90's y el nuevo milenio. Ya para el mes de septiembre habrá Noche Mexicana el día 25; Copa Intramuros Borregos del 2 al 5 de octubre; el 15 de octubre This is my music!; del 27 al 31 de octubre Business Hacks; celebración del Día de Muertos el 30 de octubre; del 7 al 9 de noviembre, Encuentro de Danza; el 30 de noviembre y del 7 al 9 de noviembre, Showcase Musical; y para el mes de diciembre, FIRST LEGO League. Ingrese a sus redes sociales y conozca a detalle cada uno de los eventos para este gran festejo.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, para este nuevo ciclo escolar, ya cuentan con nuevo servicio académico: Bilingual Kindergarten, que tendrá instalaciones diseñadas especialmente para la educación preescolar, con aulas equipadas, seguridad y autonomía. Ingrese a su página de Facebook y conozca más sobre esta oferta educativa. ¡Enhorabuena!

Les comparto un dato interesante… Aunque aún faltan unos días para que termine la canícula, la cual este año fue la más calurosa -pues en varias zonas de México rebasó los 45 ºC-, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con los niños, adultos mayores y mascotas. Hay que estar atentos a un golpe de calor.

¡Prepárese para una noche llena de sabor! La Casa del Vino nos espera el jueves 21, de 19:00 a 21:00 hrs., en su sucursal Miguel Alemán de la vecina Gómez Palacio, a su Taller de Mixología con tequila La Joya. Disfrute de una experiencia sensorial única y conozca más sobre este tequila. Mayores informes al teléfono 8717-11-40-61.

Ernesto Aguilera, alumno del Taller de Artes Plásticas, junto con la Galería de Arte Contemporáneo del Teatro Isauro Martínez, invitan a visitar la exposición "Nuevas miradas", una muestra llena de propuestas frescas, personales y auténticas desde la visión de nuevos talentos. Estará disponible hasta el próximo miércoles 20 de agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. Entrada libre.

El Museo Arocena invita al cine "Rumbo al Ariel 2025", presentando hoy, a las 16:00 hrs., La mujer de estrellas y montañas (Santiago Steinou / 101 min. / Documental), y mañana domingo, en el mismo horario, Tratado de invisibilidad (Lucía Kaplan / 85 min. / Documental). Esto en el auditorio del museo, con entrada libre. Además, unas películas que representan la memoria de lucha y resistencia de activistas o periodistas ante la represión política, el crimen organizado y la depredación ecológica: jueves 14, a las 18:00 hrs., Retratos de una búsqueda (Alicia Calderón / 2014 / 74 min.), con comentarios a cargo de Fernando de la Vara; jueves 21, 18:00 hrs., Resurrección (Eugenio Polgovsky / 2016 / 94 min.), comentarios por Jessica Ayala Barbosa; y el viernes 29, a las 20:00 hrs., Estado de silencio (Santiago Maza / 2024 / 80 min.), comentarios por Marcos Vizcarra y Luis Alberto López. Asista, es totalmente gratuito.

Para los amantes del idioma español: Inhumano = falta de humanidad. Sobrehumano = que excede a lo humano. Infrahumano = inferior a lo que se considera propio de humanos.

Continuamos con José María Morelos y Pavón… Mientras tanto, en Nueva España, Morelos recibía pedidos del obispado para contribuir a la causa española. En abril llega la noticia de que Buenos Aires ha derrotado a los británicos y un requerimiento para ayudar a España. Morelos envió 20 pesos por él y 10 por su vicario, adjuntando asimismo una carta en la que afirmaba: "Estoy prontísimo a ofrecer la vida por la católica religión y por la libertad de nuestro soberano". Un año después, Morelos coopera nuevamente. En 1810 se afirmó que los franceses estaban dispuestos a invadir la Nueva España, por lo que todos los clérigos se vieron obligados a colaborar de nuevo con las colectas de fondos para el Ejército Español. El obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, reemplazo de San Miguel, que había fallecido en 1805, escribe lo siguiente a Morelos: "Debemos velar nosotros principalmente, que somos atalayas de la Religión y del Estado. La Patria se funda sobre el patriotismo; solo este apoyo es firme y el patriotismo consiste en la virtud de cada uno y en la unión de todos: unidos y valerosos nos quiere la patria; consiste en el sacrificio de nuestros intereses particulares y de nuestras pasiones; porque la gloria y la felicidad de una nación es incompatible con el egoísmo y la inercia de sus hijos. En fin, la presente generación va a decidir la suerte de las futuras generaciones".

